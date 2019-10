RÉALISES-TU ? Le groupe Bleu Jeans Bleu invite les étudiant(e)s à réaliser un vidéoclip sur le thème de la mobilité durable

À qui la chance?

Tous les étudiant(e)s de 16 ans et plus qui étudient au Québec et qui possèdent un intérêt pour la création vidéo ou l'animation sont invité(e)s à participer et à soumettre un vidéoclip. Ils peuvent être soumis par une personne seule ou par une équipe et peuvent avoir été réalisés dans le cadre d'un projet scolaire, parascolaire ou à titre personnel.

De coquins prix pour les gagnant(e)s

L'auteur, l'autrice ou le groupe auteur du clip gagnant se méritera la bourse de 3 000 $ de la Fondation Monique-Fitz-Back. La vidéo pourrait même devenir le clip de la chanson « Sièges en cuir » du groupe Bleu Jeans Bleu!

Le jury de sélection pourra accorder jusqu'à quatre bourses additionnelles de 500 $ pour reconnaître la créativité de certains auteurs ou autrices.

La première phase d'un projet de mobilisation aux enjeux de mobilité

« La génération des 16-25 ans expérimente la mobilité d'une façon nouvelle, en délaissant peu à peu la voiture et ne lui accordant pas le même niveau de prestige que les générations précédentes. Nous estimons que les jeunes représentent une source d'inspiration pour la création d'argumentaires positifs en lien avec la promotion des alternatives à l'auto solo, comme le vélo, le transport en commun et le covoiturage. Avec le concours RÉALISES-TU?, nous voulons renforcer leur mobilisation », a précisé Émilie Robitaille, coordonnatrice du projet à la Fondation Monique-Fitz-Back.

La mobilisation des jeunes débutera par le lancement du concours vidéo dans tous les établissements d'enseignement des niveaux collégial et universitaire du Québec et sur le web. Avant même la réalisation des vidéoclips, les jeunes se sensibiliseront aux enjeux de mobilité, car ils devront rechercher l'angle idéal pour rejoindre leurs pairs et les convaincre de passer à l'action.

Tous les vidéoclips répondant aux critères de participation seront diffusés sur le site Web du concours www.realises-tu.com et sur les réseaux sociaux du projet « Réalises-tu? », (Facebook, Instagram et chaîne YouTube).

Soumettez vos vidéoclips avant le 20 décembre!

Les étudiant(e)s qui souhaitent participer peuvent dès maintenant soumettre leur vidéoclip sur Realises-tu.com avant le vendredi 20 décembre 2019, à 23 h 59. Les règlements et plus de détails sont disponibles en ligne.

À PROPOS DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

La Fondation Monique-Fitz-Back œuvre pour stimuler l'engagement social et environnemental et à entretenir l'espoir chez les jeunes du Québec. Elle a pour mission de promouvoir l'éducation relative à l'environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait l'une des plus importantes organisations dans le domaine.

À PROPOS DES PARTENAIRES DU PROJET

Le projet RÉALISES-TU? a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique ainsi que par Transports Québec. Hydro-Québec est le partenaire officiel du concours de vidéoclips.

