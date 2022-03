Quatre projets pilotes offrent des solutions locales pour aider à répondre

aux besoins énergétiques futurs de l'Ontario

TORONTO, le 30 mars 2022 /CNW/ - Afin de faire face à l'augmentation des besoins en énergie de l'Ontario, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) et la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) travaillent avec les fournisseurs d'électricité locaux et les entreprises technologiques pour aider les collectivités et les entreprises à contribuer à l'avenir énergétique de la province. Quatre projets, représentant un investissement total de 37 millions de dollars, permettront d'accélérer l'adoption de projets énergétiques locaux et ainsi d'aider les communautés à jouer un rôle plus important dans la satisfaction de leurs propres besoins énergétiques.

Ces projets innovants permettront de relier plusieurs types d'approvisionnement énergétique local afin de répondre aux besoins en électricité. Parmi ceux-ci, on note l'énergie solaire, le stockage sur batterie et la capacité des consommateurs à réduire leur consommation d'électricité en cas de besoin. Souvent appelés ressources énergétiques distribuées, ou RED, ces projets ont le potentiel de contribuer à la fiabilité et à la durabilité du réseau.

Grâce à un financement de 10,6 millions de dollars provenant du Fonds d'innovation pour le réseau (FIR) de la SIERE, ainsi qu'à un soutien réglementaire provenant de l'Espace innovation de la CEO, ces projets contribueront aux avancées techniques et réglementaires qui permettront de réaliser le plein potentiel de ces solutions. Les promoteurs des projets et d'autres partenaires investissent, pour leur part, un montant supplémentaire de 26,4 millions de dollars.

Ces projets démontreront le potentiel des solutions pour retarder la nécessité d'investissements plus coûteux dans les infrastructures électriques tout en permettant aux consommateurs d'électricité de réaliser des économies. Ils permettront également aux entreprises participantes de développer de nouvelles sources de revenus et de réduire leur empreinte carbone.

Parmi ces projets, on retrouve :

Des entreprises locales répondant aux besoins du réseau - Ce projet vise à démontrer une approche simplifiée pour impliquer, mesurer et vérifier la capacité d'un regroupement de ressources provenant de 11 entreprises différentes de la province. Celles-ci ont l'intention de réduire leur consommation d'électricité ou d'utiliser des batteries sur place pour répondre aux besoins énergétiques en temps réel du réseau. Partenaires: Enel X North America et 11 autres sites en Ontario .

- Ce projet vise à démontrer une approche simplifiée pour impliquer, mesurer et vérifier la capacité d'un regroupement de ressources provenant de 11 entreprises différentes de la province. Celles-ci ont l'intention de réduire leur consommation d'électricité ou d'utiliser des batteries sur place pour répondre aux besoins énergétiques en temps réel du réseau. Partenaires: Enel X North America et 11 autres sites en . Un marché électrique local pour Windsor - Essex - Concevoir et mettre en œuvre un marché électrique local en temps réel pour les clients d'Essex Powerlines qui peuvent fournir de l'électricité ou réduire leur consommation d'électricité à la demande afin de fournir des services au réseau local ou provincial. Ce projet permettra de répondre aux besoins croissants en électricité de la région de Leamington , tant au niveau local que provincial. Partenaires : Essex Powerlines, NODES, Essex Energy Corp. et Utilismart Corp.

- Concevoir et mettre en œuvre un marché électrique local en temps réel pour les clients d'Essex Powerlines qui peuvent fournir de l'électricité ou réduire leur consommation d'électricité à la demande afin de fournir des services au réseau local ou provincial. Ce projet permettra de répondre aux besoins croissants en électricité de la région de , tant au niveau local que provincial. Partenaires : Essex Powerlines, NODES, Essex Energy Corp. et Utilismart Corp. Démonstration des avantages à fournir simultanément des ressources locales et provinciales - Déterminer comment un distributeur local peut gérer un programme local de réponse à la demande pour satisfaire les besoins locaux, tout en fournissant une capacité au réseau provincial à partir des mêmes ressources. Ce projet explorera les activités de coordination entre les réseaux locaux et provinciaux et permettra de quantifier les avantages pour les clients. Partenaires: Toronto Hydro, Power Advisory LLC, Ryerson Centre for Urban Energy.

- Déterminer comment un distributeur local peut gérer un programme local de réponse à la demande pour satisfaire les besoins locaux, tout en fournissant une capacité au réseau provincial à partir des mêmes ressources. Ce projet explorera les activités de coordination entre les réseaux locaux et provinciaux et permettra de quantifier les avantages pour les clients. Partenaires: Toronto Hydro, Power Advisory LLC, Ryerson Centre for Urban Energy. Une démonstration sur le campus des ressources énergétiques - Faire la démonstration des capacités d'un groupe de ressources énergétiques diverses sur le campus de l'Université Ontario Tech pour fournir des services de réseau tant du côté local que provincial. Partenaires: Peak Power Inc, Oshawa Power and Utilities Corp. et Ontario Tech University.

« La demande en électricité en Ontario augmente en raison de la croissance économique et d'un passage rapide à l'électrification dans les transports et d'autres secteurs », déclare Lesley Gallinger, présidente et directrice générale de la SIERE. « En investissant de façon continue dans des projets pilotes locaux grâce au Fonds d'innovation pour le réseau, nous sommes plus près de réaliser le potentiel des collectivités. Ceci nous permettra donc de fournir un approvisionnement en électricité durable et fiable afin de répondre aux besoins croissants des Ontariens. »

« Nous devons encourager l'innovation importante par les services publics et autres, et protéger les consommateurs à mesure que le secteur de l'énergie se transforme », déclare Susanna Zagar, présidente et directrice générale de la CEO. « Des projets comme ceux-ci - et le type de soutien qu'offre l'Espace innovation - offrent un aperçu des défis émergents dans le secteur, ainsi que des solutions qui peuvent permettre de relever ces défis. »

« La mise à l'essai de nouvelles façons de donner aux Ontariens plus d'occasions de participer à notre réseau nous aide à repérer des économies substantielles pour le système électrique de l'Ontario », a déclaré Todd Smith, ministre de l'Énergie. « Cette nouvelle série de projets soutenus par le Fonds d'innovation du réseau de la SIERE et l'Espace innovation de la CEO a le potentiel de transformer la façon dont l'électricité est emmagasinée, gérée et distribuée en Ontario. D'autre part, elle permet d'améliorer la fiabilité et la durabilité du système, tout en réduisant les coûts pour les contribuables. »

Depuis sa création en 2005, le Fonds d'innovation du réseau de la SIERE a soutenu plus de 260 projets, reprenant des idées novatrices du secteur qui peuvent améliorer la fiabilité, la durabilité et la résilience du réseau électrique provincial. Une analyse par une tierce partie de 27 projets d'innovation antérieurs a permis de constater que si ces technologies étaient adoptées à plus grande échelle dans la province, elles pourraient réduire les coûts et des clients d'un demi-milliard de dollars chaque année.

L'Espace innovation de la CEO permet aux innovateurs de mieux comprendre les exigences réglementaires. Lorsque nécessaire, il ouvre la voie à la mise en œuvre de projets à titre d'essai s'ils sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée aux consommateurs.

À propos de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

La SIERE exploite le réseau électrique de l'Ontario 24 heures sur 24, 365 jours par année, en veillant à ce que les Ontariens disposent d'une source d'énergie fiable et rentable en temps réel. Elle collabore avec des intervenants du secteur et s'implique auprès des communautés de l'Ontario pour planifier et assurer l'approvisionnement d'énergie de la province pour l'avenir.

À propos de la Commission de l'énergie de l'Ontario

La CEO est l'organisme de réglementation indépendant des secteurs de l'électricité et du gaz naturel de l'Ontario. Elle protège les intérêts des particuliers et soutient l'avancement collectif de la population de l'Ontario. Son objectif est d'offrir une valeur publique par le biais d'une réglementation prudente et d'un processus décisionnel indépendant qui contribue au développement économique, social et environnemental de l'Ontario.

SOURCE Independent Electricity System Operator (IESO)

Renseignements: IESO Communications, 416-506-2823, [email protected]