Réalisation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun

MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que le dossier d'affaires du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun a été approuvé par le gouvernement du Québec. Ce projet très attendu dans la région permettra d'augmenter le nombre de chambres individuelles et d'améliorer les services ambulatoires.

Les travaux permettront de déplacer des lits d'unités de soins vétustes vers des chambres individuelles plus spacieuses dans un nouveau pavillon. L'Hôpital de Verdun passera donc de 24 à 144 lits en occupation simple, tout en assurant le maintien de l'offre de service actuelle totale de 244 lits. Afin de permettre la construction du nouveau pavillon, l'acquisition de quatre lots voisins a été nécessaire. Le processus suit son cours.

Le gouvernement du Québec a autorisé la construction d'un pavillon de cinq étages au sud du bâtiment existant, qui sera relié au reste de l'hôpital par une passerelle à chaque niveau. Il prévoit aussi la création d'un atrium et l'agrandissement de la zone logistique des quais ainsi que la rénovation ponctuelle de certains espaces des blocs existants. Tous ces chantiers correspondent à un agrandissement de 24 500 m2 ainsi qu'un déplacement d'environ 60 % des lits de l'hôpital dans le nouveau pavillon.

Citation :

« Je suis très fier d'annoncer cette excellente nouvelle pour la communauté de Verdun. Cette annonce s'inscrit en cohérence avec la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures de santé et de mieux répondre aux besoins de la communauté. L'augmentation du nombre de chambres individuelles permettra notamment d'améliorer le confort des patients de l'Hôpital de Verdun ainsi que la prévention et le contrôle des infections. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le coût total du projet est estimé à 264,9 M$.

Selon l'échéancier prévu, les travaux de construction des lots principaux débuteront en 2021. La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée à titre de gestionnaire du projet.

Rappelons que le ministre Dubé avait annoncé, le 3 août dernier, la construction d'un nouveau bâtiment modulaire à l'Hôpital de Verdun qui permettra d'accueillir 36 lits d'hospitalisation dès l'hiver prochain.

qui permettra d'accueillir 36 lits d'hospitalisation dès l'hiver prochain. D'ici la livraison du nouveau pavillon, cette initiative permettra de rétablir la capacité d'accueil de l'hôpital, qui a été diminuée en raison de la COVID-19, et de mettre sur pied de meilleures conditions afin de faire face à une potentielle seconde vague.

