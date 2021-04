RDVC annonce la nomination de Patrick Levesque au poste de président et chef de la direction. Tweet this

Patrick Levesque se joint à l'équipe de RDVC avec une expérience considérable dans les domaines de la réadaptation et des soins de santé; il a passé une grande partie de sa carrière à travailler autour de personnes en situation de handicap, en particulier celles ayant une perte de vision et d'audition.

En tant que dirigeant, il a travaillé dans les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de Montréal et a facilité la fusion d'un nouveau centre de réadaptation amélioré. Il a dirigé plusieurs programmes communautaires ambulatoires pour tous les âges, y compris un programme unique pour les personnes sourdes-aveugles à qui on offre des services de basse vision, ainsi qu'une clinique spécialisée dans les implants cochléaires, desservant la population québécoise et les francophones du Canada.

Après avoir déménagé à Toronto, Patrick a continué à diriger la croissance organisationnelle, la transformation stratégique et les changements systémiques. Il a contribué à façonner les services de santé mentale pour les personnes vulnérables grâce à un plaidoyer proactif, une refonte du système et des mesures d'amélioration de la qualité. Sous sa direction, les organisations ont amélioré la satisfaction et les résultats des clients, réduit les temps d'attente et réalisé d'importantes économies et a réussi à mettre en œuvre une transformation complexe du système.

« Je suis très heureux de voir RDVC entrer dans sa prochaine phase de croissance en tant que fournisseur clé de soins de santé dans toutes les provinces », déclare John M. Rafferty, président et chef de la direction d'INCA. « Patrick se joint à l'équipe à un moment crucial de l'histoire de l'organisme, et je me réjouis de travailler avec lui et toute l'équipe de RDVC à notre objectif commun de créer un monde plus inclusif pour les personnes ayant une limitation visuelle. »

RDVC tient à remercier M. John Rafferty pour son leadership transformationnel et dévoué dans la fondation de l'organisation.

Jusqu'en 2018, la prestation des services de santé maintenant offerts par RDVC était assurée par la Fondation INCA (Institut national canadien pour les aveugles), un organisme de bienfaisance canadien de vieille date dont John est le président et chef de la direction. Cependant, ce dernier a toujours pensé que les services de réadaptation offerts par l'organisme de bienfaisance, comme la formation à la mobilité et aux aptitudes à la vie quotidienne, étaient fondamentaux pour la santé et le bien-être des Canadiens ayant une perte de vision - et que, par conséquent, ces services devaient être financés par les systèmes de santé provinciaux, et non par des dons de bienfaisance.

Après des années de discussions avec les gouvernements provinciaux, INCA a fini par obtenir un financement gouvernemental complet pour ses services de réadaptation. Peu de temps après, Réadaptation en déficience visuelle Canada a été créé en tant qu'organisme indépendant sans but lucratif pour offrir la prestation des services.

Aujourd'hui, RDVC dessert environ 102 000 Canadiens ayant une déficience visuelle et compte 44 emplacements dans des collectivités partout au Canada.

À propos de Réadaptation en déficience visuelle Canada

Réadaptation en déficience visuelle Canada est un organisme de soins de santé agréé, financé par les provinces et doté d'une équipe passionnée de professionnels certifiés. L'organisme offre des services de réadaptation professionnels, de haute qualité et durables aux Canadiens qui ont perdu la vision, maintenant et à l'avenir. Pour en apprendre davantage, visitez le site visionlossrehab.ca/fr

