Réactivation du PEQ, une victoire de la mobilisation et de Québec solidaire

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire à la réactivation du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

« Après des mois de mobilisation, de pression et de lutte, la CAQ a finalement annoncé la réouverture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les deux prochaines années! C'est une belle victoire pour toutes les personnes qui se sont mobilisées pour s'opposer à cette mauvaise décision de la CAQ. C'est aussi la preuve que lorsqu'on se mobilise collectivement, il est possible de faire reculer le gouvernement.

Aujourd'hui, je pense particulièrement à toutes celles et ceux qui pourront enfin poursuivre leur projet de vie au Québec avec un peu plus de sérénité.

Bien sûr, il ne faut pas oublier les mois d'incertitude et d'angoisse que cette décision inutile a causée ni les talents que le Québec a perdus en cours de route. Mais aujourd'hui, c'est avant tout une bonne nouvelle et un soulagement pour des milliers de personnes.

Nous continuerons à suivre ce dossier de près et à défendre celles et ceux qui ont choisi le Québec, qui y travaillent, y étudient et contribuent déjà à notre société. Encore une fois, félicitations à toutes et tous, quelle belle victoire collective! »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]