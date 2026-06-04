RÉACTION QS - Abandon du PL20 : la CAQ recule face à la mobilisation des coops

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d'Habitation à l'abandon du projet de loi 20 par la CAQ :

« C'est une belle victoire pour tous les membres des coopératives d'habitation qui se sont mobilisés massivement, et au côté desquels nous nous sommes battus depuis le dépôt de ce mauvais projet de loi qui portait atteinte en dénaturant le modèle coopératif. En pleine crise du logement, c'était complètement irresponsable de venir s'attaquer à un modèle qui marche et qui donne des options de logements à loyers réellement abordables. Au contraire, il faut renforcer ce modèle de propriété collective plutôt que le fragiliser. Maintenant, la ministre de l'Habitation doit faire un pas de plus pour aider les locataires pendant la crise de l'abordabilité en renouvelant, avant la fin des travaux, le moratoire sur les rénovictions. », déclare M. Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

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