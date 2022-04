Réaction mitigée du RDÉE Canada face au dépôt du budget 2022 du Canada

OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec quelques réserves que le RDÉE Canada accueille le budget fédéral 2022. Tout en saluant le financement de 408,3 millions de dollars pour promouvoir les langues officielles et appuyer la modernisation de la Loi, l'organisation note que le budget se concentre sur les efforts de reprise économique, de transition verte et sur les efforts de modernisation de divers secteurs d'activités, dont l'immigration et le tourisme, mais sans intégrer la lunette francophone aux investissements.

Des réalités spécifiques qui doivent être considérées

Depuis plusieurs années, le RDÉE Canada souligne au gouvernement fédéral qu'il doit tenir compte des réalités spécifiques propres aux communautés francophones dans ses programmes et projets, afin de refléter la diversité réelle du pays. Les besoins des communautés francophones en situation minoritaire évoluent, et que les pressions s'accroissent sur nombre d'entrepreneurs francophones à travers le pays, le gouvernement en 2022 fait le choix du statu quo.

Certes, des mesures doivent être soulignées, notamment la création d'un fonds de croissance du Canada, en vue d'attirer et de diversifier les investissements importants du secteur privé, la création d'une agence canadienne d'innovation et d'investissement, ainsi que des investissements pour faciliter l'entrée au pays de visiteurs et de travailleurs.

En réaction par rapport au budget, le président-directeur général du RDÉE Canada, Jean-Guy Bigeau, s'estime déçu que les priorités des communautés francophones en situation minoritaire ne soient pas reflétées dans les priorités budgétaires. « Nous appelons le gouvernement à revoir son approche, et à se questionner sur les besoins spécifiques et réels des communautés francophones au pays, qui doivent avoir un appui financier spécifique et ciblé. »

Le RDÉE Canada sera prêt à travailler avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs contenus dans le budget. Toutefois, il est primordial que du financement ciblé soit mis à la portée des communautés en situation minoritaire. La question du financement public de la francophonie sera notamment abordée dans le cadre du Sommet national sur la francophonie économique en situation minoritaire, qui se tiendra les 28 et 29 septembre prochain à Ottawa.

