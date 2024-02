Réaction du RAPSIM à la sortie du rapport de la Défenseure fédérale du logement: Respect de la dignité et les droits de la personne : Examen des campements de personnes en situation d'itinérance de la défenseure fédérale du logement

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Bureau de la Défenseure fédérale du logement publie son examen des campements, résultat de consultations pancanadiennes. Les conclusions du rapport font la preuve extensive de ce que le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) répète depuis plusieurs années déjà : les démantèlements de campements sont une violation des droits des personnes en situation d'itinérance.

Alors que la dignité humaine et les enjeux de sécurité sont évoqués par la Ville de Montréal pour justifier les démantèlements, le RAPSIM rappelle, à l'instar de la Défenseure, que l'expulsion des personnes de lieux où elles établissent leur chez-soi faute d'alternatives accentue leur précarité et constitue de réels risques pour leur vie et leur sécurité.

Rappelons qu'à Montréal, c'est au moins 460 campements à travers l'île qui ont été démantelés en 2023. Contrairement à d'autres villes, Montréal choisit d'utiliser ses ressources pour réprimer et démanteler plutôt que dans la mise en place de solutions adaptées aux besoins urgents. Comme la Défenseure, nous demandons à la Ville de soutenir les personnes vivant en campement en leur fournissant un environnement sécuritaire, jusqu'à ce que des alternatives répondant aux besoins des personnes tels qu'exprimés par elles-mêmes voient le jour.

Le RAPSIM joint sa voix à celle de la Défenseure fédérale du logement et demande un arrêt immédiat des démantèlements des campements à Montréal, un investissement massif dans le logement social et communautaire ainsi que le développement de lieux d'accueil et d'hébergement ouverts 24/7, accessibles à une multiplicité de profils de personnes, et ce à longueur d'année.

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Renseignements: Les représentant•es des médias peuvent contacter Annie Savage, directrice du RAPSIM au 438 885-7904