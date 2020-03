Réaction du PDG de l'IEDM aux mesures économiques d'urgence

MONTRÉAL, le 25 mars 2020 /CNW Telbec/ - Les députés de la Chambre des communes ont adopté aujourd'hui la Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19 suite à des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition. Le PDG de l'IEDM, M. Michel Kelly-Gagnon, offre ses réactions.

« À première vue, de nombreuses mesures prévues dans la Loi semblent raisonnables et dictées par le gros bon sens. On pense ici, par exemple, au versement d'allocations de soutien aux travailleurs affectés par le coronavirus ou encore aux versements supplémentaires aux provinces et territoires qui pourraient en avoir besoin, » fait valoir Michel Kelly-Gagnon.

« On doit souligner le fait que plusieurs des mesures sont limitées dans le temps et donc réévaluées plus tard par le Parlement, » ajoute M. Kelly-Gagnon. « Cela limite donc le risque d'abus ou de dérives non-démocratique, » poursuit le PDG de l'IEDM.

Le gouvernement comme pompier-pyromane

Bien que la volonté déclarée du gouvernement de « promouvoir la stabilité ou maintenir l'efficacité du système financier au Canada » est potentiellement fort louable, M. Kelly-Gagnon tient toutefois à offrir une mise en garde aux décideurs publics.

« On ne peut pas s'opposer à la vertu, mais on doit reconnaitre que les détails seront extrêmement importants. Les actions du gouvernement risquent d'engendrer des effets non désirés à moyen comme à long terme. C'est d'ailleurs ce que l'on a observé avec les interventions de l'État face à la crise financière de 2008 : plus souvent qu'autrement, le gouvernement agit comme un pompier-pyromane, » maintient M. Kelly-Gagnon.

« Enfin, on ne peut s'empêcher de regretter que le gouvernement fédéral actuel ait choisi d'accumuler des déficits alors que l'économie allait parfaitement bien. Cela réduit aujourd'hui sa marge de manœuvre et sa capacité à faire face à des crises aigues comme celle que nous vivons actuellement », conclu le PDG de l'IEDM.

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevues : Daniel Dufort, directeur principal aux relations externes, communications et développement IEDM. Tél. : 514 273-0969 p. 2224 / Cell. 438-886-9919/ courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.iedm.org