Réaction du PDG de l'IEDM au décès de Germain Belzile

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Hier en matinée, l'économiste Germain Belzile nous a quittés alors qu'il était entouré d'êtres chers. Michel Kelly-Gagnon, président-directeur général de l'Institut économique de Montréal, a souhaité souligner la contribution remarquable de M. Belzile à la vie publique québécoise.

« C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le décès de mon ami et précieux collaborateur Germain Belzile », déclare M. Kelly-Gagnon. « Germain était un vulgarisateur économique exceptionnel et un grand pédagogue. Son départ laissera un grand vide dans notre paysage médiatique », ajoute le PDG de l'IEDM.

« La joie de vivre et la chaleur humaine de Germain lui ont permis de rejoindre et de toucher non seulement ses nombreux élèves, mais aussi un grand nombre de Québécois et de Canadiens », poursuit Michel Kelly-Gagnon. « Son sens de la formule et sa répartie ont contribué à animer nos débats publics et à rendre la science économique accessible au grand public », fait valoir M. Kelly-Gagnon.

« Hier, le Québec a perdu un citoyen engagé, un pédagogue passionné et un fier défenseur de la liberté. Au nom de l'IEDM, je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Germain, particulièrement à sa fille Zoé et son fils Marc », conclut Michel Kelly-Gagnon.

Germain Belzile a enseigné l'économie pendant plus de 30 ans, d'abord à l'UQAM, puis à HEC Montréal. Il était également chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, dont il a déjà été le directeur de la recherche. Il laisse dans le deuil ses enfants Marc Saint-Pierre Belzile (Lucinda Luttrell) et Zoé Saint-Pierre Belzile (Danny Duchesne), ses parents Gisèle et René Belzile, ses frères Marc et Sylvain (Chantal Guimont), son large cercle d'amis, ses collègues présents et passés, ainsi que les milliers de gens qu'il a su toucher par sa gentillesse, son humour et sa vive intelligence.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevue : Daniel Dufort, Cell. : 438-886-9919, courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.iedm.org