Réaction du maire Demers au budget du gouvernement du Québec

LAVAL, QC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, accueille avec enthousiasme le budget du gouvernement du Québec présenté cet après-midi par le ministre des Finances, Éric Girard. Les différents investissements annoncés pour Laval permettront notamment d'assurer le développement et la croissance de la 3e ville en importance au Québec, en plus de s'arrimer aux priorités de l'administration municipale.

Transport et mobilité

Le maire se réjouit des investissements de 15,8 G$ prévus dans le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 afin de bonifier l'offre de services en transport collectif, où s'inscrit l'étude d'un projet structurant pour Laval de type service rapide par bus (SRB) dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de La Concorde.

« Je suis également ravi de l'annonce confirmant l'étude de deux scénarios pour prolonger le Réseau express métropolitain (REM) vers le centre de Laval et pour relier l'Est et l'Ouest de l'île Jésus, un investissement qui était attendu tant par la population que par les différents partenaires du développement de Laval. Ces mesures se retrouvaient d'ailleurs dans la vision consensuelle du Réseau de transport intégré Laval-Basses-Laurentides issue du Forum sur la mobilité et le transport collectif, alors que nous avons réuni une vingtaine de maires et mairesses représentant un million de citoyens », précise le maire Demers.

Développement durable et lutte contre les changements climatiques

Le maire salue également les diverses mesures visant à améliorer la résilience du Québec en matière de changements climatiques et le développement de l'expertise dans ce domaine.

À cet effet, Laval se réjouit des 504 M$ additionnels accordés aux municipalités pour satisfaire les besoins du milieu, dont une part sera consacrée à des projets d'atténuation des catastrophes. Les investissements de 100 M$ prévus pour le nouveau programme de résilience et d'adaptation face aux inondations sont également bien accueillis par la Ville.

« Laval fait partie des villes du Québec qui ont été durement touchées par les crues printanières au cours des dernières années. L'aide annoncée par Québec nous permettra de mettre en place les mesures nécessaires afin de mieux prévenir les impacts des changements climatiques et d'y réagir avec les moyens qui s'imposent », commentait le maire Demers.

« Nous sommes également heureux des investissements consacrés aux programmes Roulez vert, qui encourage l'acquisition de véhicules électriques, et Chauffez vert, qui incite les propriétaires d'une habitation utilisant un combustible fossile à le convertir en un système électrique. Ces mesures feront en sorte d'augmenter le nombre de bornes de recharge et de véhicules électriques à Laval. Ces actions permettront aussi de réduire les gaz à effet de serre (GES) sur le territoire lavallois », précise le maire Demers.

La Ville de Laval rappelle qu'elle attribue déjà des subventions aux propriétaires lavallois qui veulent remplacer leurs appareils de chauffage au mazout.

Culture

Laval salue également l'augmentation majeure de 12,6% des investissements en culture. Laval étant la région comptant le plus grand nombre de musées scientifiques reconnus, le maire se réjouit particulièrement des fonds additionnels visant à soutenir leurs activités.

« C'est tout le pôle muséal scientifique lavallois qui sera admissible aux nouveaux fonds annoncés. Le Cosmodôme, le Musée Armand-Frappier, le Centre d'interprétation de l'eau et le Parc de la Rivière-des-Mlle-Iles sont de réels joyaux culturels et leur mise en valeur bénéficiera à l'ensemble de la collectivité », ajoute le maire Demers.

« Dans sa volonté annoncée de promouvoir la spécificité culturelle, le gouvernement du Québec investira dans la valorisation et la préservation du patrimoine bâti. Ce nouveau programme pourrait notamment nous aider à restaurer la maison Desjardins, que nous avons acquise en vue d'en faire un lieu dédié à la culture », conclut le maire Demers.

Innovation

Laval étant dotée de grandes entreprises innovantes, le maire salue les investissements de 556 M$ sur 5 ans qui seront dédiés à l'accroissement de la productivité, de l'innovation et de la commercialisation, notamment par la mise en place de deux nouveaux crédits d'impôt, le premier étant réservé à l'investissement et à l'innovation (C3i) et le second aux investisseurs (Crédit d'impôt capital synergie).

