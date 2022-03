Réaction du CORPIQ au budget 2022-2023 déposé par le gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La CORPIQ tient à saluer le gouvernement du Québec pour l'enveloppe de 165 M$ de dépenses d'entretien des logements sur 3 ans, ainsi que pour l'enveloppe de 250 M$ pour la création de logements sociaux et abordables et enfin pour les 75 M$ en financement du programme de supplément de loyer. La CORPIQ partage l'objectif derrière ces décisions : améliorer l'accessibilité au logement au Québec.

Cependant, la CORPIQ regrette l'inaction du gouvernement concernant la révision de la méthode de fixation des loyers, mesure nécessaire pour stimuler la rénovation et l'amélioration de l'offre locative. Cette action permettrait, à court, moyen et long terme, l'entretien du parc locatif et la création de nouveaux logements locatifs.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Benoit Ste-Marie, Directeur général, Cellulaire : 514-249-1691, Courriel : [email protected]