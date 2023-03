Réaction du Bureau de la sécurité privée au reportage de l'émission Enquête diffusé le 23 mars 2023

MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - À la suite de la diffusion du reportage de l'émission Enquête le 23 mars 2023 sur les ondes de Radio-Canada, le Bureau de la sécurité privée (BSP) souhaite réagir eu égard à sa mission.

Les informations divulguées par le reportage d'Enquête sur Neptune services de sécurité sont préoccupantes. Cependant, en tant qu'organisme réglementaire, le BSP n'est pas habilité à commenter publiquement sur des cas spécifiques d'agents ou d'agences titulaires d'un permis du BSP. Nous appliquons la Loi sur la sécurité privée dans les limites de celle-ci.

« À la lumière des informations divulguées par Radio-Canada concernant Neptune, nous prendrons les mesures appropriées conformément aux pouvoirs qui nous sont octroyés par les dispositions de la Loi sur la sécurité privée et la jurisprudence. Le BSP agira avec diligence pour veiller à la protection du public, ce qui est sa mission fondamentale », a déclaré Claude Paul-Hus, directeur général du BSP.

À propos du BSP

La mission du Bureau de la sécurité privée est de protéger le public en lien avec l'industrie de la sécurité privée au Québec et sa création s'est inscrite dans la foulée de la Loi sur la sécurité privée en 2010. Il est notamment responsable de délivrer les permis de pratique pour les agences et les agents qui travaillent dans six secteurs d'activité, soit le gardiennage, l'investigation, les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, le convoyage de biens de valeur et le service-conseil en sécurité. Du fait de sa mission, qui est de veiller à la protection du public, le BSP voit à l'application de la LSP et de ses règlements, délivre des permis d'agents et d'agences, traite les plaintes reçues, favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celle des intervenants de la sécurité publique et donne son avis au ministre de la Sécurité publique sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée.

