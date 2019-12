Réaction de Swissport Canada au sujet du rejet de l'entente de principe présentée aux employés

MONTREAL, le 27 déc. 2019 /CNW/ - Nous sommes surpris et déçus du résultat du vote d'aujourd'hui puisque nous avons rencontré la grande majorité des demandes du syndicat. La proposition était juste et incluait des améliorations importantes au niveau salarial et des conditions de travail. Nous voulons réitérer notre engagement à poursuivre nos activités. Les voyageurs, nos clients, nos partenaires et les autorités aéroportuaires peuvent être assurées que notre équipe consacrera tous ses efforts pour conclure une entente et continuer le service de ravitaillement pendant cette période achalandée, alors que nous retournons à la table de négociations.

SOURCE Swissport Canada Inc.

Renseignements: Contact média : Nathalie Bergeron, FHR pour Swissport Canada, [email protected], 514.916.7782