Réaction de Swissport au jugement du CCRI et mise à jour sur les activités à l'aéroport

MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Swissport prend acte du jugement du Conseil canadien des relations industrielles et accueille la conclusion de la vice-présidente Louise Fecteau à l'effet que le syndicat n'a pas rempli son obligation de négocier de bonne foi. Dans sa décision le Conseil ordonne au syndicat de retirer ses dernières demandes transmises à l'employeur le 29 décembre et de reprendre immédiatement les négociations à partir de l'entente intervenue entre les parties le 21 décembre dument signée par le syndicat qui s'était engagé à la recommander. Swissport invite donc le syndicat à respecter l'ordonnance et à proposer une rencontre le plus rapidement possible.

Notre équipe assure les activités de ravitaillement depuis 11h ce matin sans aucun délai ni incident.

