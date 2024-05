Réaction de Paolo Cerruti à de nouveaux actes de vandalisme

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Paolo Cerruti, président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord tient à dénoncer les récents actes de vandalisme mettant sérieusement en danger les employés et partenaires de Northvolt :

« Notre équipe a constaté ce matin que des objets incendiaires avaient été placés cette fin de semaine sous de la machinerie, dans l'intention manifeste de blesser nos travailleurs et présumément de ralentir nos activités. Les dispositifs de déclenchement n'ont pas fonctionné.

Nous condamnons vigoureusement cette lâche tentative qui vise à effrayer nos équipes et à nous forcer à interrompre notre projet qui consiste, nous tenons à le rappeler, à construire un campus technologique permettant l'accélération de la transition énergétique et la fabrication de batteries essentielles à la décarbonation. Northvolt est pionnière d'un modèle de fabrication durable de batteries et est reconnue mondialement pour sa contribution positive aux efforts de lutte contre les changements climatiques.

Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement. Nous sommes en contact étroit avec les forces de l'ordre et nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la sécurité et la quiétude de nos travailleurs. »

