Réaction de Métro Média à l'annonce de la Ville de Montréal quant à la distribution sur demande des circulaires et des publicités

MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW/ - Métr­­­o Média, propriétaire des éditions numériques et papier du journal Métro et d'une vingtaine de journaux locaux, soutient les efforts annoncés par la Ville de Montréal pour accélérer sa transition écologique. Toutefois, Métro Média considère que la mise en place de cette nouvelle règlementation concernant la distribution sur demande met à risque une industrie de première importance.

En effet, de nombreux journaux locaux sont distribués en porte à porte dans des sacs de plastique comme le Publisac. Le retrait de ce mode de livraison fiable, qui permet notamment à Métro Média de rejoindre plus de 2 millions de Montréalais et Montréalaises chaque mois, entraînera des conséquences économiques majeures pour les éditeurs d'information de proximité.

La règlementation de la Ville de Montréal, bien que louable et nécessaire, se doit donc d'être accompagnée de mesures assurant le maintien et la survie de l'ensemble des médias locaux montréalais, qui fournissent une vitrine aux initiatives locales, de nature communautaire, civique, économique ou sociale.

À cet égard, Métro Média, en tant que plus grand éditeur de journaux locaux du Québec, a joué un rôle clé dans un important exercice de consultation initié par l'administration municipale.

Une transition harmonieuse vers de nouveaux modèles d'affaires

Établi à l'automne 2021, le Comité aviseur sur les journaux locaux de la Ville de Montréal a dressé un état des lieux de l'industrie des journaux locaux pour identifier des pistes de solution qui permettront d'assurer une transition vers de nouveaux modèles d'affaires plus écologiques.

« L'apport des journaux locaux montréalais à la vitalité du tissu social et démocratique de notre ville doit être reconnu, dit Andrew Mulé, président et directeur général de Métro Média et président du Comité aviseur sur les journaux locaux de la Ville de Montréal. Nos rencontres et nos échanges nous ont permis de constater que la Ville de Montréal est consciente des impacts collatéraux découlant de son initiative relative à la distribution sur demande de nos journaux, et qu'elle souhaite aider l'industrie de la presse locale à traverser cette étape en lui offrant son appui financier. »

Métro Média fait de la lutte aux changements climatiques une priorité et salue toute action allant dans ce sens. L'entreprise a d'ailleurs amorcé en septembre 2021 un important repositionnement de l'ensemble de ses propriétés vers le numérique. Alors que ce virage se poursuit, une période de transition demeure vitale pour permettre à Métro Média de poursuivre sa mission, qui est d'informer les Montréalaises et Montréalais sur ce qui les touche directement.

Métro Média a bon espoir que les recommandations du Comité aviseur permettront à la Ville de Montréal de mettre en œuvre une aide spécifique pour compenser une partie du coût nettement plus élevé de la distribution des journaux locaux par la poste plutôt que par le Publisac. « Ce programme de soutien financier devra permettre à la presse locale de s'ajuster à un contexte exigeant et en évolution rapide. Un accès facile sans fardeau bureaucratique sera essentiel pour assurer la survie des médias locaux, qui sont souvent publiés par de très petites organisations », conclut Andrew Mulé.

À propos de Métro Média

Métro Média est une entreprise d'information de proximité basée à Montréal. Elle détient une vingtaine d'éditions de quartier à Montréal et à Québec, ainsi que le journal Métro, dont les contenus sont diffusés gratuitement en versions papier et numérique. Les propriétés de Métro Média rejoignent chaque semaine plus de trois millions de lecteurs engagés et d'utilisateurs branchés.

