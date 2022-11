Réaction de M. Sébastien Proulx au dépôt d'un rapport du Protecteur du citoyen

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Déclaration de M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation du Loisir et du Sport entre janvier 2016 et octobre 2018 : « Je ne m'excuserai jamais d'avoir soutenu les organismes les plus crédibles dans l'aide à l'enfance au Québec, comme Allô Prof et le Club des petits déjeuners, alors que j'étais ministre de l'Éducation. Ces organismes essentiels sont financés par un programme discrétionnaire de soutien aux partenaires, justement pour leur éviter les dédales administratifs et accélérer la réponse aux besoins. Je n'ai rien à me reprocher et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Le traitement de cette affaire est indigne des institutions québécoises. On ne m'a jamais appelé. On ne m'a jamais rencontré. Je n'ai jamais été invité à livrer ma version des faits. On diffuse aujourd'hui de façon insidieuse « les constats » d'un rapport qu'on garde confidentiel. Et quelle aurait été ma faute? Secouer le pommier pour mieux soutenir des organismes qui nourrissent les enfants, qui aident les enfants en difficulté d'apprentissage, qui aident les enfants autochtones, qui aident les enfants handicapés! Je me suis donné corps et âme comme ministre de l'Éducation. J'ai adoré cette fonction et je suis fier de ce que j'y ai accompli. Je suis fier d'avoir travaillé pour les enfants du Québec. »

