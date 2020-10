Réaction de la NABQ suite à l'annonce par le gouvernement du Québec de mesures économiques pour les bars en zone rouge - Une aide d'urgence significative pour nos entrepreneurs

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - « Nous saluons la proactivité du gouvernement du Québec d'être intervenu rapidement afin d'atténuer l'impact économique des nouvelles mesures en lien avec la fermeture des bars dans les régions de la Capitale Nationale, Chaudières Appalaches ainsi que dans la Communauté Métropolitaine de Montréal », a déclaré Pierre Thibault, président de la NABQ.

Un peu de baume sur les plaies suite à l'annonce du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui vient confirmer une aide économique basée sur les frais fixes des entreprises du secteur de la restauration et des bars du Québec. « Aujourd'hui, nous avons obtenu une confirmation du remboursement de 80% des frais fixes reliés aux opérations de nos établissements ce qui permettra, pour l'instant, de sauver des entreprises de la faillite », a expliqué M. Thibault.

Nous sommes tous conscients que cette mesure d'urgence économique est un premier pas dans la bonne direction. Nous savons tous aussi qu'il en faudra plus afin de soutenir les entrepreneurs du secteur de la restauration et des bars qui paient pour les pots cassés suite à l'annonce du Premier ministre de refermer tous les bars et les restaurants pour une période de 28 jours. Nous devons aussi penser à tous les autres entrepreneurs du Québec qui se font malmenés par cette crise et qui auront besoin d'aide eux aussi dans des secteurs comme la culture et les loisirs, l'hébergement ainsi que le commerce de gros et de détail pour ne nommer que ceux-ci.

Nous avons aussi obtenu des informations relatives à des modifications prévues sur le projet de loi 66 qui viendront aider l'industrie de la restauration et des bars. L'une d'entre elle est le droit pour les bars détenant des permis de la MAPAQ d'offrir de l'alcool avec les repas pour emporter et en livraison. Cette modification qui ne coûte rien au gouvernement du Québec est primordiale afin de créer des revenus autonomes aux entreprises qui pourront terminer le montage financier en lien avec le paiement des frais fixes.

« La NABQ est solidaire avec le gouvernement du Québec afin de freiner la propagation qui augmente de façon vertigineuse depuis quelques semaines. Nous tenons à souligner les efforts magistraux des employé-e-s du réseau de la santé qui, encore une fois, travaillent présentement jour et nuit pour freiner la pandémie et sauver des vies au Québec. Soyons proactifs, soyons vigilants », a conclu le président de la NABQ.

SOURCE NABQ

Renseignements: Dany St-Jean, relations médias, cell. : 514-212-5457.