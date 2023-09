Réaction de la Commission sur les soins de fin de vie à la suite des nominations de nouveaux commissaires

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé le 27 septembre aux nominations de cinq membres de la Commission sur les soins de fin de vie. La Commission se réjouit de ces nominations. L'expertise et l'expérience de ces cinq commissaires dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie seront un atout à la réalisation de son mandat.

L'entrée en fonction de trois commissaires au 1er octobre et de deux autres au 1er décembre 2023 favorisera la transition et le transfert des connaissances et permettra à la Commission de remplir ses obligations.

« La Commission a pour mandat d'examiner toute question relative aux soins de fin de vie au Québec et de faire les recommandations appropriées au gouvernement. Un mandat spécifique est de s'assurer que chaque aide médicale à mourir administrée soit examinée par les commissaires pour vérifier le respect de la Loi concernant les soins de fin de vie. Ceci demande une grande ampleur et variété de compétences cumulées par les onze Commissaires », mentionne le président de la Commission, Dr Michel Bureau.

La Commission remercie les commissaires sortants, Me Jean Lambert, Dr Eugene Bereza, M. Robert Thiffault, M. Patrick Durivage et Mme Bilkis Vissandjée, et salue leur engagement et leur contribution exceptionnelle depuis décembre 2015 au sein de la Commission.

Rappelons que la Commission est une commission interdisciplinaire indépendante instituée par l'Assemblée nationale qui a le mandat d'examiner toute question relative aux soins de fin de vie. Toutes les publications de la Commission se trouvent sur le site Web : www.csfv.gouv.qc.ca

