Réaction de l'Association Restauration Québec au plan annoncé par Québec - De l'aide bienvenue pour les établissements devant fermer leur salle à manger en zone rouge

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Même si le plan d'aide annoncé cet après-midi par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, pour soutenir les entreprises n'est pas parfait, l'Association Restauration Québec (ARQ) estime que celui-ci donnera tout de même un bon coup de pouce à une majorité des restaurants situés en zone rouge qui doivent fermer leur salle à manger à compter d'aujourd'hui.

Offrir aux entreprises de restauration situées en zone rouge un prêt-pardon pour payer leurs frais fixes, dont 80 % du montant total accordé jusqu'à un maximum de 15 000 $ par mois n'aura pas à être remboursé, permettra à un grand nombre d'entre elles de garder la tête hors de l'eau pendant la deuxième vague et l'ARQ, sous réserve de prendre connaissance des détails du programme, veut saluer l'effort fait par le gouvernement du Québec qui met sur la table 100 millions de dollars avec celui-ci pour le mois d'octobre.

L'Association rappelle par ailleurs que la situation pour les prochains mois ne pourra que fragiliser davantage l'industrie, peu importe la zone où les restaurants sont situés. Ainsi, pour assurer la survie de l'industrie à moyen et long terme, l'ARQ veut poursuivre un dialogue constructif avec le gouvernement pour que ses membres soient davantage soutenus.

Fondée en 1938, l'ARQ est la plus vieille association de gestionnaires de la restauration au Canada et la plus importante au Québec regroupant près de 5 600 membres ayant réalisé, en 2019, plus de 6 milliards de dollars de ventes, soit environ la moitié du total des recettes de toute l'industrie de la restauration au Québec.

