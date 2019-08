Réaction de Coffrage LD à l'incident du viaduc de l'autoroute Henri-IV

LÉVIS, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - La direction de Coffrage LD tient à faire le point suite à l'incident de la nuit dernière sur le chantier du viaduc de l'autoroute Henri-IV à Québec.

D'abord et avant tout, nous sommes soulagés que nos employés qui se trouvaient sur place soient tous sains et saufs. Trois d'entre eux ont subi des blessures mineures et l'un d'entre eux a dû se rendre à l'hôpital, d'où il est désormais sorti pour se reposer. Par mesure de précaution, nous avons tenu à ce que nos deux autres employés blessés consultent eux aussi des spécialistes de la santé.

Tout comme le ministère des Transports qui est maître d'œuvre et l'entrepreneur général EBC qui nous a embauché sur ce chantier, nous ne pouvons pas, à ce point-ci, répondre aux questions techniques en lien avec l'incident. Nous sommes d'ores et déjà en contact avec la CNESST à qui nous offrons notre collaboration pleine et entière et il va de soi que nous collaborerons aussi à toutes les analyses qui permettront de déterminer ce qui s'est passé.

Il s'agit d'un premier incident de la sorte sur un chantier où Coffrage LD est impliquée.

Pour l'heure, notre équipe étant concentrée à gérer la situation à l'interne et à s'assurer du bien-être de nos employés, ce communiqué constituera notre seule réaction officielle.

Coffrage LD est une entreprise familiale basée à Lévis et qui se spécialise, depuis plus de 30 ans, dans la réalisation de coffrages et la mise en place de béton pour les secteurs commercial, industriel et du génie civil, avec à son actif plus de 30 viaducs réalisés au cours des 15 dernières années. Notre équipe compte plus de 350 employés et, tel que mentionné dans notre énoncé de valeurs : « Les employés sont la plus grande valeur de Coffrage LD. L'entreprise s'assure de fournir et maintenir un environnement sécuritaire pour l'ensemble de son personnel. Les employés de Coffrage LD veillent les uns sur les autres en partageant un objectif commun : Zéro incident. »

