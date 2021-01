Réaction aux annonces du ministre Roberge

MONTRÉAL, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « Les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre Roberge apportent un éclairage utile à la veille de la reprise en classe du primaire. Deux éléments nous préoccupent au plus haut point. Il est urgent que le ministère produise le guide des savoirs essentiels, car les équipes-école en ont besoin pour savoir exactement sur quoi elles doivent mettre l'accent pour assurer la réussite des élèves. Nous sommes en accord avec l'annulation des épreuves ministérielles et nous voyons d'un bon œil le fait de diminuer l'importance du premier bulletin dans la note finale. Cependant, il faut connaître au plus vite quelle sera cette nouvelle pondération pour bien identifier les élèves en situation potentiellement difficile et intervenir sans délai. »

Qualité de l'air

Relativement à la qualité de l'air, l'AMDES a pris connaissance avec intérêt des recommandations des experts rendues publiques. « À la lumière de ces nouvelles informations, nous nous attendons à ce que toute installation de purificateur d'air dans les classes soit encadrée par la CNESST ou l'INSPQ pour assurer que les classes demeurent des milieux sécuritaires », a conclu Mme Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

