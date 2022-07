MONTRÉAL, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rendu une décision plus tôt aujourd'hui dans le dossier opposant Cambie Surgeries Corporation au gouvernement provincial. À l'instar du jugement Chaoulli au Québec, ce dossier porte essentiellement sur la liberté de choix des patients qui veulent se prévaloir rapidement de soins de santé dispensés par des entrepreneurs.

« Les diverses vagues de la COVID-19 ont mis en évidence l'inflexibilité et le manque de capacité d'adaptation de ce monopole étatique à peu près unique au monde », affirme Maria Lily Shaw, économiste à l'IEDM. « Des réformes inspirées des pays européens s'imposent afin d'augmenter de façon importante la capacité du système », poursuit Mme Shaw.

« La décision rendue aujourd'hui est hautement décevante. Absolument rien ne justifie le maintien d'un monopole étatique sur la dispensation des soins médicaux », fait valoir l'économiste. « Des réformes s'imposent afin de rendre notre système de santé plus performant et il faut espérer que les provinces auront le courage d'agir », poursuit Mme Shaw.

« Il est important de rappeler que le Canada fait bande à part dans les pays industrialisés en empêchant l'achat d'une assurance privée duplicative afin d'obtenir des soins en temps opportun », signale Krystle Wittevrongel, analyste senior en politiques publiques à l'IEDM. « Les prochaines étapes seront cruciales, puisque la Cambie Surgeries Corporation risque non seulement de porter le dossier en appel, mais même en cas de victoire, la province pourrait toujours restreindre grandement la portée de la décision, comme l'a fait le Québec après Chaoulli », conclut Mme Wittevrongel.

