REACTINE® et Arbres Canada s'associent pour améliorer la vie des Canadiens

La collaboration entre la marque de médicaments antiallergiques et l'organisme à but non lucratif de plantation d'arbres vise à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

TORONTO, le 19 mai 2022 /CNW/ - Johnson & Johnson Inc., fabricant de REACTINE®, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Arbres Canada visant à contribuer à lutter contre le changement climatique et à limiter la durée de la saison des allergies. Dans le cadre de cette collaboration, REACTINE® s'engage à commanditer une partie du programme national de verdissement établi par Arbres Canada, lequel permettra de planter plus de 800 000 arbres à travers le Canada cette année.

Des études ont indiqué que le changement climatique est lié au prolongement de la saison des allergies, ce qui affecte les Canadiens qui souffrent d'allergies saisonnières.1 Le reboisement et la plantation d'arbres peuvent contribuer à freiner le changement climatique en captant le carbone, dont le surplus peut accroître l'effet de serre, qui contribue au changement climatique.2,3

« Cette nouvelle collaboration avec Arbres Canada est un des progrès de l'engagement de notre entreprise à relever les défis liés à l'environnement et à la santé humaine, grâce à notre mission pour des vies plus saines », affirme Cory Price, directeur général de Johnson & Johnson Inc. (Sécurité des consommateurs de Santé Canada).4 « Tout comme Arbres Canada, nous nous engageons à passer à l'action en trouvant des solutions novatrices qui permettront d'améliorer et de protéger la santé des consommateurs canadiens, des communautés et de notre planète. »

REACTINE® participera, en collaboration avec Arbres Canada, à la plantation de plus de 5 800 semis à travers le pays dans le cadre du Programme national de verdissement d'Arbres Canada. Cette commandite appuiera également « Communautés Formid'arbres », l'un des programmes de subvention d'arbres communautaires mis en place par Arbres Canada, afin d'aider une organisation locale à identifier de meilleures méthodes pour planter des mini forêts urbaines.

« Nous sommes ravis de nous associer à REACTINE® », déclare Michael Petryk, directeur des opérations d'Arbres Canada. « Les arbres ont des répercussions positives sur les communautés en réduisant la pollution atmosphérique et en fournissant de l'oxygène. Cette collaboration appuiera notre travail de plantation d'arbres à travers le pays dans le but de faire pousser de meilleurs espaces de vie. »

Afin de motiver les Canadiens à se rapprocher de la nature et à passer du temps à l'extérieur, REACTINE® organise un concours qui se déroulera du 16 mai (10 h 00 HNE) au 13 juin 2022 (23 h 59 HNE). Les Canadiens peuvent participer en publiant sur Instagram une photo où ils se trouvent à l'extérieur et parmi les arbres, en utilisant le mot-clic #ReactineRootsForRelief. Le gagnant sera sélectionné par tirage au sort et remportera un voyage en camping dans sa province et verra 500 arbres plantés dans sa région dans le cadre du programme national de verdissement d'Arbres Canada. Pour en savoir plus, visitez https://fr.reactine.ca/.

À propos de REACTINE®

REACTINE® agit de manière rapide et durable en offrant un soulagement de 24 heures des symptômes tels que : les picotements oculaires, le larmoiement, l'écoulement nasal, les éternuements, la congestion nasale, les démangeaisons du nez et de la gorge, les démangeaisons cutanées allergiques et les urticaires. REACTINE® est la propriété de McNeil Consumer Healthcare, une division de Johnson & Johnson Inc. basée à Toronto, en Ontario.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits REACTINE®, veuillez visiter https://fr.reactine.ca/ ou www.Facebook.com/ReactineCA.

À propos de la division Consumer Health de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson Consumer Health, nous avons pour objectif d'améliorer la santé des gens partout dans le monde. Notre gamme différenciée de marques réputées, dont Tylenol®, Neutrogena®, Aveeno®, Listerine®, OGX® et Johnson's®, offre des produits innovants et exclusifs qui améliorent la vie des gens. En alliant le pouvoir de la science à des connaissances humaines approfondies et à une approche numérique, nous permettons à plus de 1,2 milliard de personnes de vivre plus sainement chaque jour, dès le premier jour.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse présente des « énoncés prospectifs », tels que définis dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, relatifs au développement de produits dermatologiques de santé des consommateurs. Le lecteur est mis en garde contre le risque de se fier à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles envers de futurs événements. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se concrétisent, les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes et des projections de Johnson & Johnson Consumer Inc. et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités aux suivants : les défis et les incertitudes associés à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude du succès clinique et de l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude du succès commercial ; les difficultés et les retards de fabrication, à l'interne ou au sein de la chaîne d'approvisionnement ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les litiges relatifs aux brevets ; l'efficacité des produits ou les problèmes de sécurité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des consommateurs de produits et de services de soins de santé ; les changements de lois et de réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances à la limitation des coûts des soins de santé. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson figurant sur le formulaire 10-K pour la période fiscale se terminant le 2 janvier 2022, y compris dans les rubriques intitulées « Mises en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Article 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson figurant sur le formulaire 10-Q et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson Consumer Inc. et Johnson & Johnson ne s'engagent pas à mettre à jour les énoncés prospectifs en raison de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

1 William RL, Anderegg John T. Abatzoglou, Leander DL Anderegg, Leonard Bielory, Patrick L. Kinney, and Lewis Ziska. "Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons." Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no. 7 (2021). Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons | PNAS

2 « The Benefits of Trees. » TreeCanada. (2022). The Benefits of Trees - Tree Canada

3 Megan Dettenmaier, Michael Kuhns, Bethany Unger, Darren McAvoy "Trees and Climate Change." Utah Forest Facts. trees-and-climate-change.pdf (usu.edu)

4 Cory Price est un employé de Johnson & Johnson Inc.

SOURCE REACTINE® Canada

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Aoife Gray, Zeno Group, [email protected]