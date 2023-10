RE/MAX QUÉBEC PUBLIE SON RAPPORT DE MARCHÉ POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2023

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - RE/MAX Québec a publié aujourd'hui son bilan des transactions commerciales au Québec pour le deuxième trimestre (« T2 ») de 2023 réalisé par la firme de données Côté Mercier Conseil Immobilier.

C'est l'heure de la rentrée, mais aussi de faire le point sur l'immobilier d'investissement au Québec lors du deuxième trimestre de 2023. Voici ce que vous révèle notre plus récent bilan de transactions commerciales au niveau provincial. On constate d'abord que le deuxième trimestre est en forte baisse par rapport au même trimestre l'an dernier en ce qui concerne les volumes monétaires échangés. Il s'est effectivement transigé des actifs de 2,62 MM $ alors que ce nombre atteignait 4 MM $ au même trimestre l'an dernier. Il s'agit d'une baisse importante qui nous ramène en deçà de ce qu'avait été l'année 2021, avec ses 3,2 MM $. Il est tout de même important de souligner les régions administratives de Laval, du Centre-du-Québec et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui se démarquent avec une hausse du volume de transactions dépassant les 100% comparativement au même trimestre l'an dernier.

« Malgré la hausse fulgurante du nombre de transactions immobilières commerciales en 2022, le marché de l'immobilier d'investissement au Québec s'essouffle. Les données du deuxième trimestre de 2023 dévoilent une tendance à la baisse attribuable à la popularité du commerce en ligne, qui mène bon nombre d'entreprises à délaisser la vente au détail et à se concentrer sur la vente en ligne », explique Sylvain Dansereau, vice-président exécutif chez RE/MAX Québec depuis 1986.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2023 :

Au niveau provincial, on constate une baisse considérable de 34 % en volumes monétaires échangés en comparaison au même trimestre l'an dernier. Au cumulatif de 12 mois, ce sont 11,73 MM $ d'actifs commerciaux qui se sont transigés, représentant une baisse de 40 % depuis l'an dernier, mais qui reste tout de même en haut des 9,8 MM $ connus en 2021.

Au niveau des immeubles commerciaux, le trimestre affiche une bonne performance avec une hausse de 12 % du volume échangé comparativement au même trimestre de 2022.

Au niveau des immeubles résidentiels locatifs de 12 unités et plus, le marché reste vigoureux avec un volume échangé supérieur au trimestre comparatif de 2022 avec une progression de 4 %, comptant 152 transactions.

Au niveau industriel, on note une baisse importante de 57 % par rapport au même trimestre l'an dernier.

Au niveau des terrains, malgré un fort rebond de 34 % face au trimestre comparatif de 2022, on constate une chute des volumes d'environ 27 % sur 12 mois.

Au niveau des régions métropolitaines de recensement (RMR), ces dernières connaissent en général une baisse marquée au deuxième trimestre, excepté Trois-Rivières qui connaît des échanges de près de 50 M$ comparativement à 25-30 M$ l'année dernière.

