La Fondation Y des femmes lance le volet public de sa campagne majeure de financement de 10 millions $ et invite la communauté d'affaires et philanthropique montréalaise à contribuer généreusement pour venir en aide aux femmes et aux filles de Montréal. La Banque Nationale confirme un engagement de 1 M$ pour soutenir le projet.

« En 2020, les femmes, filles et personnes de genres divers de Montréal vivent dans l'épicentre de la pandémie de la COVID-19. Le Y des femmes de Montréal constate une exacerbation des inégalités déjà vécues par nombre d'entre elles. Voilà pourquoi nous lançons maintenant notre Plan d'avenir et la campagne de financement. Nous nous adaptons et plus que jamais, nous voulons faire une différence et rebâtir un avenir meilleur, pour elles et avec elles. »

Mélanie Thivierge, PDG, Y des femmes de Montréal

« Nous partageons la vision d'avenir du Y des femmes et de sa Fondation. Nous convions la communauté d'affaires et philanthropique de Montréal à être solidaire et généreuse, à faire partie de celles et ceux qui voient loin. Vous contribuerez à ce que le Y des femmes devienne encore plus accessible et innovant dans ses services à la communauté au cours des prochaines décennies. Pour propulser l'impact sociétal du Y des femmes, engagez-vous dès maintenant. »

Les coprésidents de la campagne majeure de la Fondation Y des femmes :

Laurent Ferreira, chef de l'exploitation, Banque Nationale;

Helen Antoniou, coach exécutive et auteure

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Y des femmes de Montréal dévoile aujourd'hui son Plan d'avenir 2023 en pleine pandémie, envoyant ainsi un énergique signal de résilience et d'engagement envers toutes les femmes, filles et personnes de genres divers. Le pilier central de ce Plan d'avenir est la bonification de la programmation du Y des femmes de Montréal afin de mieux s'adapter aux besoins émergents pour les décennies à venir. Du même souffle, la Fondation Y des femmes lance aujourd'hui le volet public de sa campagne majeure de financement sous la coprésidence d'Helen Antoniou et de Laurent Ferreira. Ces derniers participeront activement à la campagne visant à amasser 10 millions $ pour soutenir le déploiement du Plan d'avenir 2023 et convient la communauté d'affaires et philanthropique montréalaise à joindre le mouvement. La Banque Nationale donne le ton en confirmant dès maintenant un engagement d'un million de dollars pour soutenir le projet.