RDV stratégique de la CCMM : le développement de la filière batterie est bien enclenché et pourrait entraîner des investissements déterminants pour l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La première édition du RDV stratégique sur la filière batterie, développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, s'est tenue aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal en compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, de la ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, ainsi que du ministre de l'Économie du Québec, M. Pierre Fitzgibbon. Près de 300 participants et plusieurs experts et leaders de l'industrie étaient réunis virtuellement pour faire le point sur l'état du secteur et pour explorer les leviers de croissance et les occasions qu'il représente pour la transition verte de notre économie.

« Ce matin, les ministres Champagne, St-Onge et Fitzgibbon se sont montrés très déterminés à réussir ensemble le développement de la filière batterie au Québec. Le Québec se positionne déjà comme un chef de file mondial et plusieurs leaders mondiaux du secteur envisagent d'investir ici. Clairement, la richesse de nos sols et la dynamique portée par la grappe Propulsion nous permettent d'envisager une chaîne de production entièrement locale, de l'extraction minière au recyclage. Toutefois, si le Québec jouit d'une longueur d'avance, tous conviennent de l'importance de garder le rythme, que ce soit pour le développement des technologies, l'investissement dans les capacités, l'attraction de talents et la formation de la main-d'œuvre. Nous avons besoin d'une stratégie industrielle intégrée et nationale pour construire sur nos avantages concurrentiels », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous partageons l'enthousiasme et l'optimisme des entreprises qui ont participé au RDV stratégique. Elles sont aux premières lignes de la grande course mondiale pour offrir des solutions qui permettront d'accélérer la transition énergétique ici et ailleurs. Elles sont unanimes : il faut bouger vite. Les mois à venir seront décisifs pour développer nos capacités et demeurer à la pointe de ce marché. Si nous réussissons, le Québec contribuera de manière exceptionnelle à la baisse des émissions de GES en provenance du transport partout sur la planète », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le RDV stratégique a aussi permis de s'interroger sur la volonté du gouvernement fédéral de poursuivre la stratégie des supergrappes canadiennes. Le ministre Champagne a été très clair et il a réitéré l'importance de la continuité et d'une vision à long terme pour réussir dans des domaines d'innovation comme l'intelligence artificielle. C'est un signal très positif, qui laisse entrevoir un renouvellement des financements fédéraux. Nous avons également demandé au ministre Fitzgibbon de confirmer les prochaines étapes pour le dévoilement des zones d'innovation qui seront financées par le gouvernement du Québec. Nous saluons l'engagement du ministre Fitzgibbon d'annoncer très prochainement les deux premières zones d'innovation retenues. Il a même ajouté qu'il espérait pouvoir annoncer d'autres zones d'innovation dès ce printemps », a conclu Michel Leblanc.

