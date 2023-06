RCM MODULAIRE ENTAME SON PLAN DE RELÈVE AVEC L'APPUI DE DESJARDINS ET FONDACTION

L'arrivée de nouveaux actionnaires permet de maintenir la propriété de l'entreprise en Beauce

SAINT-BENOÎT-LABRE, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Après avoir fondé et fait croître Groupe RCM au cours des 23 dernières années, Gilbert Trudeau souhaite faire place à la relève. L'entreprise beauceronne, qui se spécialise dans la fabrication de bâtiment modulaire, annonce l'arrivée de Desjardins Capital, de Fondaction et de deux gestionnaires dans son actionnariat. Le fondateur demeure actif auprès du groupe de relève afin d'assurer une continuité des opérations et une transition progressive dans cette nouvelle étape cruciale pour ce fleuron beauceron.

Ce partenariat permet de maintenir le siège social à Saint-Benoît-Labre en Beauce. Bien que plusieurs investisseurs étrangers se soient montrés intéressés à acquérir son entreprise, M. Gilbert Trudeau a décidé de s'entendre avec Desjardins et Fondaction afin de privilégier un repreneuriat interne et assurer la pérennité québécoise de la société.

« Pour moi, il était essentiel de trouver des partenaires qui ont à cœur de maintenir la propriété de l'entreprise dans la région tout en ayant la capacité de poursuivre les ambitions de croissance de l'entreprise et la volonté de maintenir ses valeurs, affirme le fondateur de Groupe RCM, Gilbert Trudeau. L'arrivée de Desjardins Capital et de Fondaction dans l'actionnariat de l'entreprise ainsi que l'accompagnement et l'expertise du Mouvement Desjardins nous permet d'entamer cette nouvelle étape avec confiance. »

Deux membres de la direction, le contrôleur financier Cédric Bolduc-Cliche et le directeur technique Tommy Bolduc, ont approché Desjardins Capital qui s'est allié avec Fondaction pour permettre aux gestionnaires de faire leur entrée dans l'actionnariat de RCM Modulaire et maintenir la propriété québécoise de l'entreprise. Gilbert Trudeau maintient également des parts dans l'entreprise et garde ses fonctions actuelles pour soutenir la nouvelle gouvernance.

« RCM Modulaire est un exemple de bonne planification de sa relève entrepreneuriale. Au Québec, ce sont 90 000 entreprises qui chercheront un repreneur au cours des prochaines années, fait valoir Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins. Actuellement, 50 % des propriétaires de PME au Québec ont 55 ans et plus et seulement 10 % d'entre eux ont un plan de relève formel. Considérant qu'un transfert d'entreprise peut prendre plus de 5 ans avant de se conclure, les entrepreneurs doivent se mettre en action si nous voulons maintenir nos sièges sociaux au Québec et dans nos régions. Nous pouvons les appuyer dans cette étape cruciale et émotive en alliant du capital patient aux autres solutions de financement de Desjardins Entreprises. »

« L'avenir de Groupe RCM est entre bonnes mains, ont fait valoir Cédric Bolduc-Cliche et Tommy Bolduc. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui de Desjardins Capital et de Fondaction, deux organisations notoires qui ont pour mission d'accompagner le développement d'entreprise en région et de maintenir leur propriété au Québec. L'expertise de tous nos employés nous a permis de bien nous positionner dans un secteur d'activité en croissance. Nos clients peuvent être sûrs que nous continuerons de leur offrir un service de qualité supérieure. »

« Il est essentiel que des entreprises québécoises qui génèrent des impacts positifs et durables comme RCM Modulaire soient pérennisées dans le temps, souligne Claire Bisson, cheffe ajointe investissements d'impact et durables à Fondaction. C'est exactement ce que vise le processus de relève mis en place par ce partenariat. De plus, le manque de main-d'œuvre en construction et les besoins grandissants de nouvelles habitations résidentielles ou institutionnelles en Amérique du Nord constituent un horizon favorable à la fabrication modulaire pour de nombreuses années. »

À propos de Groupe RCM

Fondée et dirigée par des spécialistes de la construction, Groupe RCM, qui portait d'abord le nom RCM Modulaire, est une référence dans son domaine. Notre équipe de près de 200 employés conçoit et fabrique chaque type de bâtiment modulaire avec trois objectifs en tête : confort, durabilité et qualité supérieure. Groupe RCM fait plus que construire des modules d'habitation. Notre équipe est composée de professionnels de toutes les étapes d'un projet de construction : concepteurs, ingénieurs, charpentiers-menuisiers, ébénistes, etc. Ceci nous permet une approche intégrée de chaque projet qu'on nous confie pour une construction selon vos particularités, vos normes et vos besoins spécifiques.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 398,6 milliards de dollars au 31 mars 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web .

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,25 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Desjardins Capital

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]