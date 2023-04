RCC Media/Outfront déploiement des panneaux numériques et des panneaux numériques de viaduc dans toute la région du Grand Toronto.

NEW YORK, le 13 avril 2023 /CNW/ - OUTFRONT Média inc. (NYSE: OUT), l'une des plus grandes sociétés de médias extérieurs aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, OUTFRONT Média Canada LP a établi un partenariat avec RCC Média, pour le déploiement de 39 panneaux numériques de viaduc et 8 panneaux numériques (10 pi x 30 pi) dans toute la région du Grand Toronto.

Le déploiement de ces actifs est déjà bien avancé et la majorité devrait être complétée en 2023. Les 7 premiers écrans numériques de viaduc sont déjà en service à London, en Ontario, offrant à OUTFRONT un nouveau marché de couverture. Ces nouveaux emplacements à London assurent une excellente couverture de ce marché clé avec ce produit emblématique, les meilleures lignes de vue de sa catégorie et un taux d'occupation élevé au moment du lancement. Les emplacements de Markham sont installés et prêts à être mis en service en avril ; Brampton, Hamilton et Vaughan seront déployés dans les mois à venir. Avec les 70 emplacements numériques existants d'OUTFRONT à travers Toronto/Hamilton, ces nouveaux emplacements portent la couverture offerte par OUTFRONT à 118. Les nouveaux emplacements offrent une couverture dans des zones de la région du Grand Toronto où il n'y a que peu ou pas d'affichage numérique : Brampton et Markham.

« OUTFRONT se réjouit de franchir une nouvelle étape dans sa relation de longue date avec RCC Média. Nous nous occupons des ventes pour RCC sur un certain nombre d'actifs depuis de nombreuses années et nous allons de l'avant en sachant que nos deux sociétés jouissent d'un partenariat complémentaire qui permettra de mettre sur le marché une combinaison gagnante d'emplacements offrant une couverture exceptionnelle de la région la plus populeuse du Canada, le Grand Toronto », a déclaré Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT Canada. « Nous continuons à investir dans des sites numériques clés, en construisant un réseau complet qui permet aux annonceurs locaux et régionaux de tirer parti de la puissance et de la flexibilité de l'affichage numérique. »

« RCC est actif dans le domaine de l'affichage depuis de nombreuses années. En tant que pionniers du produit de viaduc numérique, nous avons été particulièrement enthousiasmés par la croissance et les perspectives qu'offre l'affichage numérique et nous avons développé une expertise dans la construction de panneaux de viaduc numérique au Canada. En outre, nous entretenons des relations étroites avec nos partenaires municipaux, nous aimons travailler avec les communautés dans lesquelles nous construisons ces actifs et nous sommes très heureux de travailler avec OUTFRONT pour tirer parti de leur expertise en matière de vente », a affirmé Tony Romanelli, Président, RCC Média inc.

À propos de OUTFRONT Média inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour établir un lien entre les marques et les consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux d'affichage, de mobiliers urbains et d'actifs mobiles en Amérique du Nord.

