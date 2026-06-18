RBC et eCampusOntario unissent leurs forces pour élargir les possibilités de perfectionnement des compétences pour la population canadienne

L'investissement communautaire de 2,4 millions de dollars de RBC contribuera à renforcer la résilience de la main-d'œuvre et à améliorer l'accès à la formation pertinente pour l'emploi et à la mobilité professionnelle partout au Canada.

Le soutien de RBC contribuera à élargir la plateforme Compétences emploi Canada d'eCampusOntario et à financer de nouveaux cours de perfectionnement des compétences, accessibles gratuitement à la population canadienne.

Cette plateforme nationale bilingue propose déjà des milliers de cours et a accueilli plus de 85 000 utilisateurs depuis son lancement en septembre 2025.

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - eCampusOntario et RBC ont uni leurs forces pour aider les Canadiennes et les Canadiens à accéder à de la formation gratuite pertinente pour l'emploi et à explorer les possibilités de transition de carrière dans un marché du travail en rapide évolution.

Cette collaboration offre une approche nationale en matière de perfectionnement de la main-d'œuvre grâce à deux initiatives complémentaires.

Offrir à la population canadienne des possibilités de formation pertinentes et un accès à des cours de perfectionnement des compétences gratuits

Le premier volet consiste en une expansion de la plateforme Compétences emploi Canada, une plateforme nationale de découverte des compétences et de perfectionnement arrimée au marché du travail, qui offre aux Canadiennes et aux Canadiens des possibilités de formation pertinentes provenant d'établissements réputés partout au pays.

Le deuxième volet comprend des cours gratuits de perfectionnement des compétences destinés à la population canadienne, financés par RBC et élaborés en collaboration avec des établissements financés par les fonds publics. Ces cours bilingues sont accessibles sans frais et rejoignent collectivement environ 4 000 apprenantes et apprenants chaque mois. Ils comprennent le cours Finances personnelles pour tous de l'Université McGill, Le parcours du fondateur de l'Université Western et Fondements de la gestion agricole de l'Université de Guelph.

« Notre partenariat représente une occasion importante de renforcer l'écosystème des compétences du Canada à un moment charnière de transition de la main-d'œuvre », a déclaré Rich Louttet, responsable de la transformation sectorielle, eCampusOntario. « En combinant l'infrastructure numérique nationale d'eCampusOntario et l'engagement de RBC envers le perfectionnement des compétences, nous élargissons l'accès à un apprentissage de haute qualité arrimé au marché du travail et aidons la population canadienne à passer plus rapidement des perturbations aux occasions. »

Lancée en 2025 et alimentée par des données en temps réel sur le marché du travail, Compétences emploi Canada est une plateforme bilingue qui offre un catalogue centralisé de possibilités de perfectionnement et de recyclage provenant de collèges, d'universités, d'instituts autochtones et d'autres prestataires de formation. La plateforme nationale propose actuellement plus de 4 500 cours et programmes provenant de 8 provinces, avec un réseau croissant d'établissements d'enseignement qui intègrent l'écosystème.

« Les compétences ouvrent des portes, et nous croyons que chaque personne mérite une vraie chance de les franchir », affirme Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et développement durable, RBC. « La collaboration avec eCampusOntario permet à quiconque, partout au Canada, d'accéder gratuitement aux cours de la plateforme de formation RBC en finances personnelles, en entrepreneuriat et en gestion agricole. Nous n'investissons pas seulement dans des cours. Nous investissons dans les gens. »

Contribuer au renforcement de la main-d'œuvre canadienne grâce au perfectionnement des compétences

eCampusOntario exploite la seule plateforme nationale de perfectionnement des compétences à grande échelle qui permet à la population canadienne de trouver une formation au bon moment. Appuyé par une infrastructure numérique robuste, des données intégrées sur le marché du travail et des capacités de prestation de cours de bout en bout, eCampusOntario oriente les apprenantes et les apprenants vers des programmes pertinents et offre un apprentissage de haute qualité et accessible à grande échelle. En collaboration avec RBC, cette initiative accélérera l'accès au perfectionnement des compétences, contribuera à renforcer la résilience de la main-d'œuvre canadienne et aidera ultimement les Canadiennes et les Canadiens à trouver un emploi pertinent.

* Cette initiative s'inscrit dans l'engagement global de RBC, de la Fondation RBC et de la Fondation RBC USA de fournir 2 milliards de dollars en investissements dans la communauté d'ici 2035. À titre de l'une des plus importantes entreprises donatrices au Canada, RBC collabore avec des milliers d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif partout au Canada et au-delà pour contribuer au renforcement des communautés.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont l'approche axée sur la mission et fondée sur des principes lui permet d'offrir des résultats de premier plan. Notre succès repose sur les plus de 101 000 employées et employés qui mettent à profit leur imagination et leurs idées pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie, afin que nous puissions aider nos clients à prospérer et les communautés à s'épanouir. En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus importantes au monde, selon la capitalisation boursière, nous disposons d'un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html.

Nous sommes fiers de soutenir un large éventail d'initiatives communautaires par l'intermédiaire de dons, d'investissements dans les communautés et d'activités bénévoles de nos employées et employés. Découvrez comment sur https://www.rbc.com/notre-impact/index.html.

À propos d'eCampusOntario

eCampusOntario est un organisme sans but lucratif financé par le ministère des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité, qui soutient l'innovation, la collaboration et l'éducation de conception numérique dans les collèges, les universités et les instituts autochtones publics de l'Ontario.

Il offre au secteur des plateformes, des programmes et des services pour promouvoir la participation numérique en éducation postsecondaire en permettant aux établissements postsecondaires et aux apprenants de l'Ontario d'accéder à l'avenir de l'apprentissage et du travail. Découvrez les programmes de perfectionnement professionnel à : https://learn.ecampusontario.ca.

SOURCE eCampusOntario

Media Contacts: RBC, Ema Asler, [email protected]; eCampusOntario, Jason Northway-Frank, [email protected]