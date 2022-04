Rayonnement de la culture québécoise - Près de 930 000 $ pour promouvoir la danse professionnelle au Québec

QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'investissement de 929 200 $ dans le projet « Ici, on danse : campagne de rayonnement de la danse professionnelle », porté par le Regroupement québécois de la danse (RQD), qui vise à faire la promotion de la danse professionnelle au Québec.

Grâce à ce soutien financier, le RQD mettra en œuvre une stratégie nationale de promotion. « Ici, on danse » renforcera le sentiment d'appartenance du public québécois envers ce domaine culturel. L'initiative vise entre autres à augmenter la pratique de la danse au quotidien, à inviter le public à s'intéresser à cette forme d'art et à mettre en valeur les studios et les écoles de danse.

Le RQD compte plus de 600 membres. Il rassemble et représente les individus et organismes professionnels travaillant en danse partout au Québec. Sa mission est de favoriser l'avancement et le rayonnement de l'art chorégraphique et de contribuer à l'amélioration des conditions de pratique pour ce secteur artistique.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans cette initiative du Regroupement québécois de la danse, qui vise la promotion de la danse, un art si inspirant qui permet aux talents québécois de rayonner ici et ailleurs. Nous avons cette chance au Québec de compter sur de nombreux artistes tels que des chorégraphes, des danseurs et des compagnies de réputation mondiale. Allons à leur rencontre! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Regroupement québécois de la danse et le secteur de la danse sont très heureux de pouvoir compter sur le soutien du ministère de la Culture et des Communications pour ce projet de relance d'envergure. Cette campagne de promotion de la danse au Québec non seulement incitera le public à consommer plus de danse et à l'intégrer dans sa vie quotidienne, mais impliquera aussi les artistes et organismes en danse de tout le territoire, contribuant ainsi à l'employabilité et à l'augmentation de revenu du secteur. »

Nadine Medawar, directrice générale du Regroupement québécois de la danse

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui encourage les stratégies de promotion visant notamment la valorisation et la consommation des œuvres, des produits ou des événements culturels.

Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

