Rayonnement de la culture québécoise - Près de 800 000 $ pour le Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 781 874 $ pour la création d'un spectacle du Cirque Éloize conçu spécialement pour les Îles-de-la-Madeleine.

Grâce à ce soutien financier, le spectacle sera présenté aux Madelinots et aux visiteurs pendant 6 semaines dès le 7 juillet 2022. Ce projet, monté sur mesure pour les Îles-de-la-Madeleine, sera réalisé dans une église rénovée et adaptée aux activités du Cirque. La présentation d'un spectacle d'une telle envergure constitue une première pour la région.

Le projet est signé et chapeauté par le Cirque Éloize. Fondé à Montréal en 1993, ce fleuron québécois propose des projets innovants et originaux qui font rayonner les artistes et artisans du Québec, ici et à l'international. Le Cirque travaillera en collaboration avec l'École de cirque des Îles pour intégrer de jeunes artistes Madelinots au spectacle. Le projet permettra à ces jeunes de vivre une expérience unique, de renforcer leur vision des arts de la scène et d'amorcer leur inclusion professionnelle.

Soulignons également que le gouvernement du Québec a accordé, en mai 2021, plus de 2,2 M$ au Cirque Éloize pour la réalisation de son projet de relance numérique. Cette somme a servi notamment à faire l'acquisition d'un équipement technologique spécialisé.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement et en faire la promotion est essentiel. C'est donc avec enthousiasme que nous investissons 781 000 $ dans la création d'une production de cirque d'envergure qui mettra en valeur le talent des Madelinots et le magnifique décor des Îles-de-la-Madeleine. Le succès du Cirque Éloize, tant chez nous qu'à l'international, constitue une source de fierté pour les Québécois et démontre l'attractivité de notre culture au-delà de nos frontières. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La création d'un spectacle par le Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine est une excellente nouvelle pour la région. Ce projet offrira un tremplin professionnel aux artistes de la relève et une superbe occasion de faire valoir le talent des Madelinots. La collaboration des différents partenaires locaux fera rayonner ce projet, qui viendra également offrir des occasions d'affaires pour les secteurs touristique et économique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Cirque Éloize se réjouit de pouvoir donner le coup d'envoi à La Seine avec un nouveau spectacle entièrement créé aux Îles-de-la-Madeleine grâce à l'intervention du Ministère. C'est l'occasion d'une grande première : la rencontre des arts du cirque, du conte et de la musique, autour du conteur madelinot Cédric Landry. Ce conte acrobatique et musical constitue un premier rendez-vous à La Seine, au Havre-Aubert, cœur d'un véritable pôle culturel en devenir. »

Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize

Faits saillants

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet 2 qui encourage le développement et la production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise.

Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

En septembre dernier, une aide financière de 40 308 $ a été accordée au Cirque dans le cadre du volet 1, Incubateur à projets de requalification, du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Cette aide a permis la réalisation d'une étude en vue de la requalification de l'église Notre-Dame -de-la-Visitation sur l'île du Havre-Aubert , aux Îles-de-la-Madeleine.

-de-la-Visitation sur l'île du , aux Îles-de-la-Madeleine. En mai 2021, la ministre de la Culture et des Communications a fait l'annonce d'une aide financière de plus de 2,2 M$ octroyée au Cirque Éloize pour la réalisation de son projet de relance économique.

Lien connexe

Cirque Éloize

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministrede la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388