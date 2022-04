Rayonnement de la culture québécoise - 240 000 $ pour la promotion de l'enseignement et de la pratique de la danse au Québec

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - En cette veille de la Journée internationale de la danse, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 240 000 $ dans le projet Viens danser, porté par le Réseau d'enseignement de la danse (RED), qui vise à accroître l'accès à la pratique récréative de la danse pour tous les Québécois et les Québécoises.

Grâce à ce soutien financier, le RED organisera le déploiement d'une nouvelle image de marque dans toutes les régions. Il produira un outil en ligne répertoriant l'offre de formation en danse à la grandeur du Québec, faisant briller les écoles de danse ainsi que la discipline elle-même. Enfin, afin d'augmenter le rayonnement de la plateforme, des artistes du secteur seront mobilisés pour créer des contenus numériques ludiques et des ateliers en ligne. En plus des 180 écoles de danse membres du RED, près de 300 autres pourront s'inscrire sur la plateforme numérique proposée. À terme, l'initiative favorisera l'accès de la population à la culture québécoise.

Le RED est un organisme à but non lucratif fondé en 1998. Sa mission consiste à regrouper et à soutenir les écoles de danse de tout le Québec pour assurer la qualité et la sécurité globales de l'enseignement de la danse. Le RED favorise le développement de programmes d'enseignement de qualité et propose une multitude de services aux écoles de danse.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous tenons à favoriser son accès et nous investissons dans le projet du Réseau d'enseignement de la danse. L'organisme joue un rôle important pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la danse au Québec. Le projet Viens danser permettra de donner plus de visibilité aux écoles de loisir en danse en plus d'aider l'organisme à continuer de remplir son rôle fondamental pour la relève artistique québécoise et le dynamisme culturel au Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nos membres, des écoles et enseignants en danse, ont été lourdement affectés par la pandémie. Le RED est reconnaissant envers le ministère de la Culture et des Communications de lui offrir cette possibilité d'aider son secteur dans sa relance grâce à l'octroi de cette subvention. Avec notre projet, nous contribuerons à la visibilité des écoles de danse et au rayonnement de contenus québécois liés à l'apprentissage de la danse, en plus d'inviter les gens à danser. Nous souhaitons que le public découvre et redécouvre la diversité et la qualité de l'offre de cours de danse dans l'ensemble du territoire québécois. »

Véronique Clément, directrice générale du Réseau d'enseignement de la danse

Faits saillants

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui encourage les stratégies de promotion visant notamment la valorisation et la consommation des œuvres, des produits ou des événements culturels.

Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

Lien connexe

Réseau d'enseignement de la danse

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388