Monsieur Raymond Bachand agira à titre de président de la Conférence, formée de 12 femmes et hommes, propriétaires et dirigeant.e.s d'entreprises touristiques, possédant une vaste expérience opérationnelle et alliant des expertises complémentaires acquises au sein de ce secteur économique. Leurs connaissances des réalités régionales, nationales, internationales, des divers secteurs d'activités et de la réalité des entreprises de toutes tailles qui composent l'industrie touristique serviront avec pertinence la mission de la Conférence. Au cours des derniers jours, plusieurs rencontres auprès d'instances gouvernementales ont déjà eu lieu afin de proposer des solutions concrètes et d'éviter la déstructuration du tourisme, secteur essentiel de la vitalité économique du Québec et de ses régions.

Une conférence économique des plus pertinentes en cette période difficile

Au printemps 2020, le tourisme a été l'une des premières industries à être frappée de plein fouet par la pandémie actuelle. Bien que certaines zones des 22 régions touristiques du Québec ont pu bénéficier d'une courte période d'affluence accrue lors de la saison estivale, les centres urbains et pôles régionaux ont, quant à eux, été désertés. De plus, les entreprises touristiques québécoises ont dû s'adapter, de façon importante, à la réalité particulière de l'opération en période de COVID-19. De même, l'automne, qui suscite habituellement une forte présence de touristes internationaux, en plus d'être la période par excellence pour la tenue d'événements d'affaires et pour le tourisme scolaire ou sportif partout en province, est pour ainsi dire réduit à néant avec la deuxième vague de la pandémie. Les prévisions sont peu reluisantes quant à une éventuelle reprise : selon de nombreux experts, il faudra plusieurs années pour que le tourisme se remette de cette crise sans précédent.

Avant la pandémie, le tourisme québécois contribuait à l'économie du Québec à hauteur de 16 G$ annuellement, tout en représentant plus de 400 000 emplois. En outre, en termes d'entrées de devises étrangères dans l'économie québécoise, le tourisme représentait l'équivalent du cinquième secteur d'exportation du Québec puisque les quelque 9,3 millions de touristes provenant de l'extérieur du Québec généraient 5,8 G$ de dépenses touristiques sur le territoire québécois.

Les impacts de la crise actuelle sur le tourisme et sur l'économie québécoise sont majeurs. Selon une récente étude effectuée en septembre 2020 par RCGT Horwarth HTL, des pertes de revenus de 3,4 G$ sont à prévoir pour l'année 2020-2021, soit une baisse de 61% du chiffre d'affaires pour seuls les secteurs de l'hébergement, des attraits et des services touristiques, une prévision qui ne comprend pas les pertes de revenus de la restauration touristique et du sous-secteur des transports.

Une vision globale, une voix forte et unie

Au sein de la Conférence, les membres ne représentent pas leur entreprise, leur région ou leur secteur spécifique, mais plutôt le Québec dans son ensemble ainsi qu'une diversité de secteurs d'activités et de tailles d'entreprises.

En plus du président, Raymond Bachand, qui agit aussi à titre de conseiller stratégique, les membres de la Conférence sont, en ordre alphabétique :

Alain April - Hôtel Le Bonne Entente et Entourage sur-le-Lac

- Hôtel Le Bonne Entente et Entourage sur-le-Lac Pascale Coutu - La Courgerie

- La Courgerie Janine Durette - La Ronde Six Flags

- La Ronde Six Flags Christiane Germain - Germain Hôtels

- Germain Hôtels Yan Hamel - Croisières AML

- Croisières AML Caroline Lepage - AGORA OPUS3

- AGORA OPUS3 Patrice Malo - Station Mont Tremblant

- Station Mont Tremblant Jacques Primeau - L'Équipe Spectra

- L'Équipe Spectra Luzana Rada - Global Tourisme

- Global Tourisme David Rheault - Air Canada

- Air Canada Claudine Roy - Auberge sous les Arbres

« Deux mois d'opérations estivales n'auront jamais permis de combler l'absence des clientèles d'affaires et d'agrément provenant des marchés hors Québec. Malgré une gestion rigoureuse, la rentabilité est impossible, les coffres sont vides, mais les obligations financières, elles, demeurent. Les prochaines semaines seront critiques pour la pérennité de nombreuses entreprises, qu'elles soient en zone rouge ou non. Nous parlons carrément de survie : comment au cours de la prochaine année, peut-on espérer payer nos employés, nos taxes, nos factures avec seulement 20% de nos revenus habituels ?»

Yan Hamel, membre de la Conférence

Croisières AML

« Nos plus grands soucis sont pour les employés que le secteur touristique risque de perdre à tout jamais, ce qui, viendrait déposséder l'industrie d'une expertise fondamentale dans un contexte de rareté de main d'œuvre. Sans la subvention salariale des derniers mois, un grand nombre d'entreprises que nous pourrions croire fortes, auraient déjà mis la clé sous la porte. Or, les paramètres réduits de cette subvention sont insuffisants dans les circonstances actuelles et ils ne permettent pas d'espérer une relance »

Caroline Lepage, membre de la Conférence

AGORA OPUS3

« Je crois singulièrement à l'impact socioéconomique de ce secteur qui contribue grandement à la vitalité du Québec et de ses régions. En tant qu'ancien membre du conseil d'administration de Tourisme Montréal, ainsi qu'ancien ministre du Tourisme et ministre des Finances, j'ai choisi de m'impliquer avec les autres membres de la Conférence afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la déstructuration d'un pan complet de notre économie. »

Raymond Bachand, O.C., Ad. E., président de la Conférence

Conseiller stratégique

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique Québécoise

La Conférence est un comité formé de chefs d'entreprise ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et sectoriels de même que de la diversité des tailles d'entreprises du secteur économique. Ensemble, ils cumulent une solide expérience des opérations dans l'industrie touristique québécoise et bénéficient de la complémentarité de leurs expertises. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Aussi, ils analysent les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

