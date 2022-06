Ray Ogust, lié à l'Ukraine, relève le défi de faire apprivoiser, au plus grand nombre, la philosophie.

Baigné dans l'intrigue, le mystère d'énigmes philosophiques, l'investigation et le suspense, le lecteur découvre au travers de nombreux rebondissements les subtilités d'un monde obscur post-industriel qui cherche à gouverner par la pensée.

En effet, EnQuête concerne la pensée moderne et son influence subtile, mais bien réelle sur notre vie. Contrôle, maîtrise et connaissance de soi sont les solutions. C'est bien le raisonnement de Socrate dit ici autrement : la connaissance de soi nous évite d'être incessamment ballotées par la houle des courants de pensée qui maintient le monde dans la double-ignorance. Gustave Thibon et Milan Kundera le disent poétiquement : « Être dans le vent, une ambition de feuille morte ».

Loin d'être un sujet d'un autre temps qui fait peur, le contenu philosophique d'EnQuête accessible à tous s'intègre dans notre quotidien par les arts et la culture. Romans, cinéma, théâtre, chansons sans oublier la politique et la science baignent dans la pensée formant la matrice du roman.

Vivez-donc cet été une aventure ludique et philosophiquement enrichissante!

Nous sommes une maison d'édition indépendante et active qui met l'accent sur des romans de fiction, d'enquête et de mystère. Nous publions aussi des essais qui traitent de sujets éducatifs ou sociétaux. À chaque étape de leur parcours littéraire, nous collaborons avec nos auteurs en les aidant à tirer le meilleur parti de leur travail. De l'idée au brouillon, en passant par l'édition et la publication, les Éditions Ray Ogust aident ses auteurs à produire des livres indépendants de haute qualité, passionnants et divertissants. Chaque auteur a une histoire à raconter ou une enquête à dévoiler.

