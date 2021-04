Conçu et fabriqué par la société aero hygenx inc. au Canada , avec l'aide de De Havilland Canada, fabricant des appareils de la série Dash 8 exploités par Hydro-Québec, le robot désinfecteur autonome RAY permet de désinfecter l'air et les surfaces des cabines d'avion entre les vols de manière systématique, durable et sans produits chimiques.





OTTAWA, ON et TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Hydro-Québec, qui exploite des appareils de la série Dash 8 au Canada, a adopté des procédures de désinfection de cabine entre les vols au moyen du robot autonome RAY. Il s'agit de la première utilisation d'un robot autonome pour désinfecter les cabines aux rayons ultraviolets C (UVC) sur un avion régional en service. Hydro-Québec a acquis le robot auprès du concepteur et fabricant aero hygenx inc. Le plus important producteur d'électricité du Canada, Hydro-Québec exploite trois avions Dash 8-300 et Dash 8-400 fabriqués par De Havilland Aircraft of Canada Limited (« De Havilland Canada »).

Le robot RAY diffuse un rayonnement UVC à haute fréquence qui détruit jusqu'à 99,9 % des agents pathogènes, y compris le virus SRAS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Cette technologie permet de réduire la nécessité d'une désinfection fréquente avec des produits chimiques qui pourrait dégrader les surfaces intérieures des avions ainsi que les équipements sensibles et laisser des résidus susceptibles d'entrer en contact avec les passagers et l'équipage. La période de récupération de l'investissement dans le robot RAY étant inférieure à 12 mois, Hydro-Québec réalisera des économies importantes par rapport à l'utilisation de désinfectants chimiques. RAY a été optimisé pour les appareils de la série Dash 8 en collaboration avec De Havilland Canada.

« Avec la recrudescence de la pandémie de COVID-19, il est important que nous utilisions des techniques efficaces pour désinfecter les cabines afin d'en éliminer les agents pathogènes. Nous croyons que la technologie RAY sera bénéfique pour nos activités et qu'elle rassurera nos employés qui voyagent à bord de nos navettes Dash 8 vers les installations de production hydroélectrique », a déclaré René Collin, chef - Transport aérien à Hydro-Québec.

« La désinfection rapide, systématique et sans produits chimiques de l'air et des surfaces est essentielle pour la sécurité des employés et des passagers dans la lutte contre les pandémies », a souligné Arash Mahin, chef de la direction d'aero hygenx. « Nous sommes conscients des obstacles économiques que devra surmonter l'industrie et nous sommes convaincus que RAY fera réaliser très tôt d'importantes économies aux exploitants d'aéronefs. Nous avons l'avantage de pouvoir compter sur De Havilland Canada, un visionnaire de l'industrie aéronautique, pour nous aider à adapter cette technologie afin de soutenir l'industrie en ces temps difficiles. »

« Le développement et la mise à l'essai d'une méthode de désinfection innovante et sans produits chimiques à un rythme aussi rapide témoignent de l'agilité et de la polyvalence des équipes d'aero hygenx et de De Havilland Canada, qui ont collaboré pour adapter RAY aux besoins des avions régionaux », a déclaré Robert Mobilio, vice-président, Ingénierie et qualité chez De Havilland Canada. « Notre vision était de trouver une solution qui profiterait rapidement à l'ensemble du secteur de l'aviation régionale pendant la pandémie ainsi que dans l'ère post-pandémique, où l'on s'attend à ce que les techniques améliorées de désinfection restent bien implantées. Hydro Québec est un exploitant d'appareils Dash 8 accompli de longue date. Nous sommes heureux de l'avoir comme client pour le lancement de RAY. »

Malgré sa taille compacte, le robot RAY émet tout de même la quantité requise de rayons UVC sur 360° dans l'ensemble de la cabine, dans les toilettes et dans la zone réservée à l'équipage des avions de la série Dash 8. La procédure de désinfection entre les vols sur ces avions peut être réalisée en moins de cinq minutes et la montée à bord de l'équipage et des passagers peut se faire sans délai. Selon les méthodes de désinfection chimique courantes, il faudrait attendre que les produits chimiques utilisés se dissipent. Pour le suivi, une solution infonuagique, HygenX Stream, permet l'analyse des données et la production de rapports.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique, l'hydrogène et le stockage d'énergie. www.hydroquebec.com/

À propos d'aero hygenx

La société aero hygenx a son siège social à Ottawa, au Canada, où elle a développé et fabriqué son robot à UVC autonome révolutionnaire appelé RAY. Ses fondateurs et dirigeants sont passionnés par l'aéronautique et cumulent plus de 80 ans d'expérience dans la gestion de la sécurité et de la qualité, l'exploitation aérienne, les logiciels, l'ingénierie électrique et l'électromagnétisme. L'entreprise cherche à inspirer aux passagers la confiance nécessaire pour voyager de nouveau et à franchir un nouveau pas dans la désinfection des transports. www.aerohygenx.com

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Canada assure notamment le soutien à la flotte mondiale d'avions de la série Dash 8 (Dash 8-100/200/300/400) ainsi que la production et la vente de l'appareil Dash 8-400. Grâce à sa faible empreinte carbone et à ses coûts d'exploitation réduits, à l'expérience exceptionnelle qu'il offre aux passagers et à ses performances dignes d'un avion à réaction, le Dash 8-400, qui peut accueillir jusqu'à 90 passagers, est le choix environnemental par excellence des exploitants qui recherchent des performances optimales sur les liaisons régionales. De Havilland Canada fait partie de la famille d'entreprises Longview Aviation Capital.

https://dehavilland.com

De Havilland, Dash 8, Dash 8-100/200/300 et Dash 8-400 sont des marques de commerce de De Havilland Aircraft of Canada Limited.

