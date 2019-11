Ravel par CF est choisie par Scale AI pour aider les détaillants à prospérer au Canada et à être concurrentiels à l'échelle mondiale

Il s'agit du tout premier investissement technologique axé sur l'immobilier réalisé par le fonds, visant l'émergence d'un écosystème numérique pour les détaillants et la création d'emplois axés sur la chaîne d'approvisionnement et les services en IA.

TORONTO, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Ravel par CF est fière d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation de cofinancer un programme numérique stratégique de Scale AI, un pôle d'investissement et d'innovation de Montréal et l'une des cinq supergrappes d'innovation du Canada. Cet appui permettra à Ravel par CF d'accélérer la recherche de solutions et de services novateurs pour les détaillants et d'alimenter le développement de nouvelles solutions en intelligence artificielle (IA).

Ce soutien vient valider le travail effectué jusqu'à maintenant par Ravel par CF dans le domaine de la technologie du commerce de détail et renforce la mission de Scale AI, par le soutien de projets consolidant la position du Canada comme chef de file international en matière d'IA et d'IA appliquée dans le cadre de projets portés par l'industrie. Cette collaboration, qui devrait entraîner la création d'environ 70 emplois, donnera aux détaillants un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale tout en créant une expérience de magasinage plus personnalisée pour les clients d'ici.

« Cadillac Fairview a mis sur pied Ravel par CF afin de réunir les meilleures expériences de vente au détail numériques et physiques et de maximiser les investissements réalisés par les détaillants dans leurs boutiques qui ont pignon sur rue », explique Jose Ribau, vice-président à la direction, Stratégie numérique et innovation, Cadillac Fairview. « En tant que chef de file du secteur en matière d'innovation, nous percevons tout le potentiel d'utiliser l'intelligence artificielle et les données de la chaîne d'approvisionnement pour offrir une expérience de magasinage plus personnalisée, de la découverte à la livraison. Ravel par CF est le premier partenaire en innovation dans le secteur immobilier à recevoir cette contribution, qui nous aidera à bâtir un écosystème plus robuste et plus intuitif pour les détaillants, au Canada et partout dans le monde. »

Redéfinir l'expérience du commerce de détail

Dans tous les secteurs d'activités, l'IA transforme les expériences et les attentes des consommateurs. Il en va de même pour les commerces et boutiques « traditionnelles », qui doivent s'adapter et définir leur avenir. De la découverte à la livraison, les consommateurs souhaitent vivre une expérience simple et sans tracas, tandis que les détaillants cherchent de nouvelles façons de répondre aux attentes en constante évolution de leurs clients.

Pour Ravel par CF, cela signifie aider les propriétés et les partenaires de CF à offrir aux quelque 260 millions d'acheteurs qui visitent les centres commerciaux partout au pays chaque année, une approche véritablement omnicanale : des recommandations personnalisées sur appareils mobiles, des expériences enrichissantes sur place et un service à la clientèle de calibre mondial.

« En nous accordant ce cofinancement, Scale AI vient reconnaître que Ravel par CF aidera les détaillants du Canada et du monde entier à prospérer et à s'adapter à leur réussite future », déclare John Sullivan, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Compte tenu de notre position de chef de file dans le secteur de l'immobilier et de notre passion pour l'innovation, ce partenariat accélérera maintenant notre capacité à développer et à déployer une plateforme numérique visant à améliorer l'expérience de magasinage. »

Ravel par CF utilisera le cofinancement de Scale AI pour faire progresser les solutions en IA qui permettent de tirer le plein potentiel de la technologie numérique dans cinq domaines clés : la recherche intelligente, les recommandations de produits, l'orientation, ainsi que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la livraison.

« Les détaillants et les locataires commerciaux des propriétés reconnaissent le potentiel de l'IA pour combler l'écart entre les mondes physique et numérique. Le travail et la vision de Ravel par CF donnent un avantage aux détaillants et aux marques du Canada, non seulement ici, au pays, mais aussi à l'échelle internationale. Scale AI est fière de participer à ce projet et de projeter les entreprises canadiennes dans l'ère de l'intelligence artificielle », déclare Julien Billot, président-directeur général de Scale AI.

« L'intelligence artificielle n'est plus cantonnée aux laboratoires de recherche, et il y a beaucoup d'enthousiasme autour des projets d'innovation fondés sur l'intelligence artificielle appliquée qui prennent forme et qui permettent à des entreprises de se tourner vers l'avenir », ajoute Hélène Desmarais, coprésidente du conseil de Scale AI.

Investir dans l'IA pour l'avenir

Dans le cadre de son programme, Scale AI sélectionne des projets développés par l'industrie qui visent à surmonter les difficultés dans des secteurs qui bénéficieront de la mise en œuvre de modèles d'IA, parmi lesquels le commerce de détail, la fabrication, l'agriculture et les transports. Au bout du compte, ces projets apporteront des solutions novatrices concrètes qui permettront entre autres d'améliorer l'acheminement et la traçabilité des produits, d'accroître la précision des prévisions de la demande, d'optimiser l'attribution des tâches aux employés sur le terrain et d'augmenter l'efficacité de la planification afin d'éviter le surstockage et le gaspillage.

Mettre l'accent sur l'innovation numérique

Ravel par CF cherche à améliorer l'expérience dans les centres commerciaux et les immeubles de bureaux d'aujourd'hui afin de mieux reconnaître le potentiel inexploité de l'espace physique et de l'expérience client dans certains des actifs immobiliers commerciaux les plus importants au monde. Collaborant avec des leaders établis et des nouveaux venus au sein des écosystèmes du commerce de détail, du marketing et de la technologie, Ravel par CF met sur pied une plateforme d'innovation axée sur le numérique qui met en relation les gens, les espaces et les données. Ravel par CF donne l'occasion à ses partenaires clients et détaillants de mettre à l'essai des technologies émergentes, d'explorer des façons de hausser la valeur des actifs physiques et de développer de nouvelles solutions de services commerciaux. Cet engagement envers l'innovation numérique contribue à transformer le secteur et à redéfinir les espaces de magasinage et de consommation pour l'avenir.

Pour en savoir plus sur Cadillac Fairview et Ravel par CF, consultez le site cadillacfairview.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 32 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 70 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, la Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de Ravel par CF

Ravel par CF concentre ses efforts sur l'élimination des irritants de l'expérience de magasinage dans les commerces de détail, afin d'exploiter tout le potentiel de l'espace physique et de l'expérience client dans certains des actifs immobiliers commerciaux les plus importants du monde. Ravel travaille avec des leaders établis et des nouveaux venus au sein des écosystèmes du commerce de détail, du marketing et de la technologie afin d'élaborer une plateforme d'innovation axée sur le numérique qui mettra en relation les gens, les espaces et les données. Les consommateurs peuvent maintenant profiter de CF Browse, le plus récent produit numérique de Ravel par CF, en le téléchargant à partir des boutiques d'applications.

À propos de Scale AI

Scale AI est un pôle d'investissement et d'innovation qui accélère l'adoption et l'intégration rapide de l'intelligence artificielle (IA) et qui contribue au développement d'un écosystème canadien de l'IA de calibre mondial. Comptant parmi les cinq supergrappes d'innovation du Canada, soutenu par près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA, Scale AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement des entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons canadiens du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée. Pour plus d'information, visitez le scaleai.ca.

