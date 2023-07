Rattrapage dans les données du Registre québécois du cancer

QUÉBEC, le 4 juil. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'un grand rattrapage pour accéder à des données plus récentes, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé à une mise à jour du tableau de bord sur les statistiques du Registre québécois du cancer afin d'inclure les données de l'année 2020. Dans un souci de transparence envers la population, celui-ci présente les renseignements sur l'évolution de l'incidence du cancer au Québec.

Évolution du nombre de nouveaux cas de cancer (Groupe CNW/Ministère de la Santé et des Services sociaux)

Ces nouvelles données s'avèrent essentielles pour observer la tendance actuelle et s'assurer que les efforts déployés pour la prévention et la lutte contre le cancer permettent un dépistage rapide. L'objectif du Ministère demeure d'améliorer l'accès au dépistage et de réduire les délais d'accès aux traitements. Rappelons que la prévention occupe une place de choix dans le Plan santé. Celle-ci passe notamment par le dépistage précoce, particulièrement en cancérologie. À titre d'exemple, le test VPH pour le dépistage du cancer de l'utérus est en cours d'implantation au Québec.

Cette mise à jour permet de constater que 55 393 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2020 dans la population québécoise. On observe ainsi une baisse par rapport à l'année précédente. Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, car le dépistage de cancers a été affecté par la pandémie, particulièrement pendant la première année, alors que notre réseau de la santé a subi de grands bouleversements. Cette baisse concorde ainsi avec ce qui est également observable ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour l'année 2020, tous sexes confondus, est pour sa part de 214,3/100 000 personnes au Québec. En contrôlant l'effet de l'âge, on constate ainsi que le taux de mortalité attribuable au cancer continue de diminuer graduellement d'année en année au Québec, et ce, particulièrement chez les hommes.

Faits saillants :

Notons qu'une nouvelle mise à jour des données pour l'année 2021 est attendue cet automne afin de poursuivre les efforts de rattrapage.

En 2020, les hommes ont été plus nombreux à recevoir un diagnostic de cancer, dans une proportion de 51 %, comparativement à 49 % pour les femmes. Cette distribution est la même depuis les dernières années.

Tant chez les hommes que chez les femmes, les trois types de cancer les plus fréquents contribuent environ à 50 % des cas diagnostiqués. Chez les hommes, les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont ceux de la prostate, du poumon, colorectal et de la vessie. Chez les femmes, les plus fréquemment diagnostiqués sont ceux du sein, du poumon, colorectal et de l'utérus.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]