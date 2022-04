Ratehub Inc. change la marque du cabinet de courtage hypothécaire primé CanWise Hypothèques pour Ratehub.ca

Le changement de marque simplifiera le parcours du prêt hypothécaire pour les clients

TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - Ratehub Inc. a annoncé aujourd'hui que son cabinet de courtage hypothécaire interne allait changer de marque, passant de CanWise Hypothèques à Ratehub.ca. Ratehub.ca représentera le marché des prêteurs et le cabinet de courtage, tandis que CanWise représentera le prêteur.

Lorsque les clients sont prêts à faire une demande de prêt hypothécaire, ils utilisent les tableaux de comparaison de Ratehub.ca pour choisir leur fournisseur de prêt hypothécaire et le taux qu'ils préfèrent, puis poursuivent avec la demande de prêt hypothécaire numérique de Ratehub.ca. La seule différence est que les spécialistes hypothécaires internes de Ratehub.ca s'identifieront à Ratehub.ca et non à CanWise Hypothèques.

« La marque Ratehub.ca évolue. Ratehub.ca est un endroit où vous pouvez réellement obtenir votre prêt hypothécaire, et non seulement comparer les taux », a déclaré Alyssa Furtado, co-PDG de Ratehub Inc. « Ce changement soutient notre mission d'offrir la meilleure expérience utilisateur, de la recherche en ligne à la conclusion du prêt hypothécaire. »

Ratehub Inc. a lancé son propre prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) sous la marque Financière CanWise à la fin de 2020, soutenant ainsi la vision de Ratehub Inc. de devenir la meilleure société hypothécaire numérique pour les Canadiens. Avant le changement de marque d'aujourd'hui, CanWise représentait à la fois la maison de courtage et un prêteur.

« Il peut être déroutant pour nos clients de commencer sur Ratehub.ca, puis de parler à CanWise Hypothèques (la maison de courtage) des différentes options de prêt, y compris Financière CanWise (le prêteur) », a dit James Laird, co-PDG de Ratehub Inc. « Ce changement simplifiera l'expérience du client, Ratehub.ca représentant la comparaison et la sélection des prêteurs, et CanWise étant l'une des options de prêt sur le marché hypothécaire de Ratehub.ca. »

Au cours de la dernière décennie, Ratehub.ca a aidé des millions de Canadiens à prendre des décisions financières plus judicieuses. En tant qu'innovateur précoce dans le monde des prêts hypothécaires en ligne, Ratehub.ca est devenu le premier service de comparaison à intégrer un courtier hypothécaire interne (CanWise Hypothèques, qui a été primé). Le changement de marque du courtage hypothécaire de CanWise Hypothèques à Ratehub.ca montre l'engagement continu de Ratehub Inc. à innover et à simplifier le parcours hypothécaire.

À propos de Ratehub Inc.

Ratehub Inc. met les Canadiens en contact avec les meilleurs outils, conseils et produits financiers sur le marché par l'intermédiaire de son site de comparaison de produits financiers et de sa maison de courtage hypothécaire, Ratehub.ca, de son prêteur hypothécaire, CanWise, de sa maison de courtage d'assurance, RH Insurance, et de son site Web de finances personnelles, MoneySense. Plus de 24 millions de Canadiens visitent chaque année Ratehub.ca et MoneySense pour obtenir des recommandations personnalisées sur les meilleurs taux hypothécaires, cartes de crédit, comptes d'épargne, CPG et produits d'assurance. Pour en savoir plus, visitez www.ratehub.ca ou www.canwise.com ou www.rhinsurance.ca ou www.moneysense.ca.

SOURCE Ratehub Inc.

Renseignements: Pour de plus amples informations: Jon Jilani, Stratège en marketing de contenu bilingue, [email protected], 647-549-8632