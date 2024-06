TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Ratehub Inc., une importante entreprise canadienne de technologie financière, a le plaisir d'annoncer la nomination de Naga Parvatharajan au poste de chef de la direction de l'entreprise.

M. Parvatharajan succède à l'éminente cofondatrice, Alyssa Furtado, et à James Laird, qui sont à la barre de l'entreprise depuis sa création en 2010. Bien qu'ils quittent leurs fonctions de cochefs de la direction, ils continueront de contribuer au succès de l'entreprise; James conservera son poste de courtier accrédité de la maison de courtage.

Naga est une dirigeante d'exploitation chevronnée qui compte plus de 20 ans d'expérience en leadership dans les secteurs des services bancaires et des technologies financières. Il possède une vaste expérience acquise dans le cadre de son mandat au sein de grandes entreprises américaines comme SoFi, Goldman Sachs, Discover et Capital One, qui cadre parfaitement avec l'esprit d'innovation de Ratehub Inc. Plus récemment, Naga a occupé le poste de directeur général de plusieurs entreprises de prêts chez SoFi, où il a contribué de façon importante à la croissance et au bénéfice de l'entreprise, ce qui a mené à un appel public à l'épargne fructueux et à une évaluation actuelle de plus de 7 milliards de dollars. Il siège également au conseil d'administration de nombreuses entreprises de services financiers aux États-Unis. Naga est titulaire d'une maîtrise en ingénierie de l'Université Purdue et d'une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante dans le parcours de Ratehub », a déclaré Alyssa Furtado. « La décision de chercher un nouveau chef de la direction a été motivée par notre ambition d'explorer le potentiel inexploité. Le bilan de Naga en matière d'expansion d'entreprises uniques comme Ratehub est sans égal, et nous croyons que son expertise sera essentielle pour faire passer Ratehub à de nouveaux sommets. ».

« En tant qu'actionnaires, membres du conseil d'administration et conseillers stratégiques, nous demeurons profondément engagés envers la réussite de Ratehub », a déclaré James Laird. « Cette transition de direction, soutenue par notre partenaire, Novacap, témoigne de notre vision commune de la croissance et de l'excellence. »

Sous la nouvelle direction de Naga, Ratehub poursuivra son engagement à innover et à aider les Canadiens à prendre des décisions financières éclairées.

« Je suis honoré de diriger Ratehub dans son prochain chapitre d'innovation et de croissance », a déclaré Naga Parvatharajan. « Ratehub a ce qu'il faut pour prendre de l'expansion et faire une différence dans les finances des consommateurs en tant que guichet unique pour tous les besoins financiers - épargner, dépenser, emprunter, investir, protéger - tout en continuant de redoubler d'efforts en matière d'établissement de prêts hypothécaires à mesure que les taux augmentent. »

Fondée en 2010, Ratehub Inc. a de nombreuses réalisations. L'entreprise a notamment été reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, a réalisé un volume de prêts hypothécaires de plus de 17 milliards de dollars, a reçu plus de 10 000 évaluations cinq étoiles et bâtit une équipe de 170 personnes exceptionnelles. Novacap, une importante société de capital-investissement nord-américaine, a conclu un partenariat avec Ratehub Inc. en 2022.

À propos de Ratehub Inc.

Ratehub Inc. met les Canadiens en contact avec les meilleurs outils, conseils et produits financiers sur le marché grâce à Ratehub.ca, site de comparaison de produits financiers et de maisons de courtage, CanWise, prêteur hypothécaire, RH Assurance, courtage d'assurance et MoneySense, site Web de finances personnelles. Des millions de Canadiens visitent Ratehub.ca et MoneySense chaque année pour obtenir des recommandations personnalisées sur les meilleurs taux hypothécaires, cartes de crédit, comptes d'épargne, CPG et produits d'assurance. Pour en savoir plus, visitez www.ratehub.ca , www.canwise.com , www.rhinsurance.ca ou www.moneysense.ca .

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société nord-américaine de capital-investissement de premier plan qui détient un fonds sous mandat de gestion de plus de 8 milliards de dollars canadiens et qui a investi dans plus de 100 sociétés de plateforme et réalisé plus de 150 acquisitions complémentaires. En appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des industries, de la technologie, des médias et des télécommunications, des services financiers et de l'infrastructure numérique, l'expertise approfondie de Novacap dans le domaine peut accélérer la croissance de l'entreprise et créer de la valeur à long terme. Misant sur des équipes d'investissement et d'exploitation chevronnées et dévouées et sur un capital important, Novacap dispose des ressources et des connaissances nécessaires pour aider à bâtir des entreprises de calibre mondial. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le www.novacap.ca .

SOURCE Ratehub Inc.

Renseignements: Tara Bolger, gestionnaire principale des communications, [email protected], 647 778-4841