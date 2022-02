Rassemblement en soutien à l'Ukraine - Le Parti Québécois demande que le drapeau ukrainien soit hissé à un mât de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine, chef parlementaire et porte-parole du Parti Québécois en matière de relations internationales, Joël Arseneau, ainsi que le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, demandent au premier ministre d'ordonner que soit hissé le drapeau ukrainien sur une tour du parlement, en soutien au peuple de ce pays envahi par les forces du gouvernement de Vladimir Poutine ces jours-ci.

« En tant que parti aspirant lui-même à l'indépendance de son peuple de manière démocratique, nous sommes on ne peut plus sensibles à l'appel à l'aide de l'Ukraine quant à son droit à s'autodéterminer démocratiquement. Jamais nous ne tolérerons qu'un conflit armé vienne remettre en cause l'intégrité d'une nation », a insisté Paul St-Pierre Plamondon.

« Comme tous les partis à l'Assemblée nationale, nous déplorons vivement les agissements de Moscou et sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien; pour le démontrer, nous souhaitons qu'à l'occasion du rassemblement de solidarité, dimanche, le drapeau de l'Ukraine soit hissé sur une tour de l'Assemblée nationale », a pour sa part réclamé Joël Arseneau.

Le gouvernement du Québec peut en faire davantage

Par ailleurs, selon Paul St-Pierre Plamondon, le gouvernement du Québec doit utiliser tout ce qui est en son pouvoir afin d'envoyer un message fort aux autorités russes. « Je suis d'avis que nous devons réduire au maximum l'approvisionnement et la vente de produits en provenance de la Russie. Un bon point de départ serait de cesser immédiatement la vente de produits russes à la SAQ, qui représente des millions de dollars par année », a ajouté le chef du Parti Québécois.

Le Parti Québécois sera présent au rassemblement, ce dimanche, aux côtés des amis de l'Ukraine et des partisans de la démocratie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Laura Chouinard-Thuly, Attachée de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 514 880-9594, [email protected]