OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Des membres du Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ), de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et des allié-e-s se rassembleront bientôt devant l'édifice du Conseil du Trésor à Ottawa. Leur message est clair : « les mandats de trois jours en présentiel : à la poubelle! »

Le rassemblement se veut une réponse à la décision arbitraire de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, quant à l'Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail (l'Orientation). Entrant en vigueur le 9 septembre 2024, l'Orientation oblige les fonctionnaires fédéraux à être présents sur leur lieu de travail au moins trois jours par semaine, quatre pour les cadres.

Cette nouvelle exigence limitera encore plus les possibilités de travail hybride pour les membres de la fonction publique fédérale.

L'Orientation fait fi des promesses de collaboration, de flexibilité et de consultations formulées par le gouvernement fédéral dans la Lettre d'entente sur le télétravail (2023).

« Les membres de la fonction publique ont pleinement adopté la journée de travail moderne et décentralisée, un modèle qui favorise la productivité, limite les déplacements inutiles et tire parti d'innovations technologiques de base. Pour le Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice, il ne fait aucun doute qu'une approche nuancée permettra aux fonctionnaires de travailler de façon optimale et au gouvernement du Canada de trouver et de maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée plus facilement. Cette nouvelle orientation du Conseil du Trésor est un grand pas en arrière, et non un pas en avant », explique le président du SESJ, M. Neufeld.

QUAND : Mardi 11 juin de 12 h à 12 h 30

OÙ : Bureau du Conseil du Trésor, au 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario)

À propos du SESJ

Le SESJ représente plus de 18 000 employé-e-s des services fédéraux de sécurité publique et de justice dans l'ensemble du Canada. Dans 18 ministères et services fédéraux partout au pays, les membres du SESJ travaillent activement à assurer la sûreté, la protection de la vie privée et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes ainsi qu'un accès essentiel à l'information, à la justice et aux droits de la personne.

SOURCE Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice

Renseignements: Sébastien Bezeau, 902-240-2222, [email protected]