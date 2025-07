Raspipav -- Un nouveau président pour porter la voix d'une industrie en mouvement

Les agents promotionnels, intermédiaires clés entre fabricants des produits et consommateurs québécois.

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Agences Spécialisées dans la Promotion des Importations Privées des Alcools et des Vins est heureux de présenter son nouveau président, Jean-François Labelle, qui incarne une vision axée sur le rayonnement économique du Québec et son essor culturel.

Cette nomination salue l'engagement marqué de Jean-François -- Président de l'agence Activin depuis 2021 -- au sein du conseil d'administration du regroupement.

« Ambassadeurs des vignerons et des producteurs, les agents promotionnels connectent les dix-sept régions du Québec au monde, renforcent l'offre culturelle et l'attrait touristique de la province en offrant des produits dans le réseau SAQ, aux restaurateurs et aux particuliers », affirme Jean-François. Le président porte une vision claire du rôle essentiel, et encore trop peu connu, des agents promotionnels qui rendent accessibles des produits innovants et de qualité.

Ce constat se reflète également chez A3 Québec, autre Association des agences de vins, bières et spiritueux, spécialisée dans les produits du réseau SAQ jouant également un rôle stratégique dans l'industrie. Selon l'Indice A3 2025, 64 % des Québécois.es affirment que l'accès à une gamme diversifiée de produits alcoolisés est important pour eux. Après avoir été informés sur ce qu'est une agence, 58 % des Québécois estiment que les agences facilitent l'accès à une offre plus variée de produits alcoolisés.

« Les agents ont une capacité d'innovation unique en raison de leur proximité avec les clients et avec les tendances de consommation en constante évolution. » souligne Monsieur Labelle. 62 % des Québécois affirment que l'accès à une gamme diversifiée incite à découvrir de nouveaux produits. L'accès à des informations personnalisées et des avis de professionnels des vins et des alcools est un facteur important dans la prise de décision des consommateurs [IndiceA3].

Les agents ont une forte plus-value sociale en matière d'éducation et de promotion des produits consommés par les citoyens. Ils répondent au besoin croissant de consommation éclairée des Québécois ayant soif de connaissances et d'apprentissage en matière de vins et spiritueux. L'Indice A3 indique que les Québécois, dans leurs recherches de produits alcoolisés, recherchent avant tout la qualité (82 %) et accordent une importance à la provenance du produit (57 %). Les agents sont les gardiens d'un marché dynamique et transparent.

Si les agents sont des partenaires incontournables de la gastronomie québécoise, l'importation privée est aussi un partenaire stratégique pour la SAQ. Le Raspipav tient à la transparence et l'engagement réciproque dans cette collaboration d'affaires -- au service des Québécois.es.

L'importation privée a connu une croissance significative, passant d'une dizaine d'agents promotionnels à près de 400 PME. Cette évolution témoigne de l'impact grandissant du secteur et des entreprises d'ici qui contribuent au développement du Québec.

Le Raspipav souligne l'importance de reconnaître le rôle des agents promotionnels et la création de nouveaux modèles d'affaires qui répondent à l'évolution des habitudes et préférences des Québécois.

SOURCE Regroupement des Agences Spécialisées dans la Promotion des Importations Privées des Alcools et des Vins (Raspipav)

Claude M. Bédard, Directrice générale, [email protected]