OTTAWA and TORONTO, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Groupe Média TFO (TFO) et le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL) combinent leurs expertises et leurs efforts pour développer un ensemble de solutions pédagogiques destinés aux élèves avec des besoins particuliers. La création sur-mesure de nouvelles ressources prenant en considération la réalité de ces enfants est au cœur d'une entente inédite signée par TFO et le CCJL pour rendre l'apprentissage accessible à tous.

C'est dans le but de porter toujours plus loin son approche pédagogique inclusive que TFO, via sa plateforme d'apprentissage numérique IDÉLLO , peut désormais compter sur l'expertise du CCJL pour la création de matériel et de contenus éducatifs prenant en considération l'accessibilité des élèves ayant des besoins particuliers. Cette initiative vise à rendre plus visible cette communauté d'apprenants en facilitant leur inclusion pour qu'ils puissent s'accomplir pleinement.

« Depuis plus de 40 ans, les membres du personnel du Consortium Centre Jules-Léger appuient le développement du plein potentiel des enfants avec des besoins particuliers. Grâce à cette expérience, le CCJL pourra bonifier les ressources pédagogiques développées par TFO, faire en sorte qu'elles soient inclusives et accessibles et qu'elles prennent en considération les pratiques éprouvées dans l'enseignement et l'appui offert aux élèves. » - Jean-François Boulanger, directeur de l'éducation, Consortium Centre Jules-Léger.

Avec cette nouvelle collaboration de trois ans, TFO et le CCJL comptent offrir aux écoles de langue française de l'Ontario du matériel pédagogique d'excellence conçu pour appuyer l'expérience d'apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers. Ainsi, le personnel scolaire sera mieux outillé pour enseigner à ces élèves et pourra mieux les appuyer.

Inventer de nouvelles façons d'apprendre

«Nous sommes très heureux de travailler main dans la main avec le CCJL grâce à ce partenariat qui appuie et renforce nos missions éducatives communes. Forts de l'expertise en production de TFO et du savoir du CCJL en matière d'éducation spécialisée en français en Ontario, nous voulons mettre en place une vision innovante et avant-gardiste de créativité et d'apprentissage expérientiel et numérique. Avec l'objectif d'offrir aux enseignants et à leurs élèves ayant des besoins particuliers des ressources d'apprentissage numériques pour les préparer à conquérir le monde de demain avec fierté, ce sont différents espaces de dialogues, d'interactivité et d'échanges qui seront créés conjointement. » - Julie Caron, directrice principale Apprentissage Numérique, Groupe Média TFO.

Si l'éducation ne cesse déjà de se transformer sous l'élan des innovations technologiques, le numérique a un rôle important à jouer pour faciliter l'apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers, et ce sans barrières. La flexibilité qu'il offre permet une personnalisation et une continuité du parcours d'enseignement pour assurer la réussite de tous. TFO et le CCJL souhaitent ainsi saisir cette opportunité pour créer des occasions d'apprentissage engageantes et de qualité par le biais d'environnements pédagogiques accessibles - et non pas seulement adaptés.

Collaborations pour un accès équitable à l'apprentissage

Pour débuter la mise en place de ces solutions d'inclusion concrètes et participer à rendre l'apprentissage accessible à tous, TFO et le CCJL œuvrent au déploiement d'une campagne de sensibilisation aux réalités de la communauté sourde et malentendante (février-mars 2021). Une série de livres interactifs en Langue des signes québécoise écrits, illustrés et interprétés par des personnes sourdes et malentendantes seront offerts sur IDÉLLO pour soutenir l'apprentissage de la lecture. Ce projet a à cœur de valoriser la représentation et l'expression de la communauté sourde et malentendante francophone de l'Ontario dans toute sa diversité en promouvant l'engagement de tous pour l'éducation de l'enfance en difficulté.

De plus, grâce à des groupes de discussions, des tests utilisateurs, des tables de concertation et des sessions de travail intensif (design thinking), les membres du personnel scolaire du CCJL et ses élèves offriront de la rétroaction sur les ressources d'apprentissage prévues par TFO pour s'assurer qu'elles captent bien la réalité des élèves ayant des besoins particuliers. Près de 100 fiches pédagogiques certifiées par le CCJL seront notamment produites spécialement pour ces apprenants.

À propos du Consortium Centre Jules-Léger (CCJL)

Le Consortium Centre Jules-Léger est une institution provinciale offrant une éducation spécialisée aux élèves francophones de niveau préscolaire, élémentaire et secondaire, spécifiquement aux enfants sourds et malentendants, aveugles ou en basse vision, ou avec une surdicécité, ainsi que pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage sévères.

À propos du Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

À propos d'IDÉLLO

IDÉLLO est la plateforme de contenus d'apprentissage numérique de Groupe Média TFO. Elle propose plus de 13 000 ressources en français facilitant l'acquisition des compétences transférables aux élèves, dans le but qu'ils et elles deviennent des citoyens numériques éclairés et prêts à conquérir le marché du travail de demain avec fierté.

