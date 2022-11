Rapprocher les Canadiens par le jeu

Une nouvelle étude souligne le rôle grandissante la communauté pour les joueurs de jeux vidéo canadiens

TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) a publié aujourd'hui une nouvelle étude menée par NPD Group auprès les joueurs de jeux vidéo au Canada. L'étude de cette année reflète la popularité croissante des jeux en ligne, avec un nombre grandissant de Canadiens qui jouent à des jeux vidéo au sein d'une communauté en ligne de plus en plus large.

La montée de la popularité des jeux en ligne a conduit à la création d'une communauté virtuellement connectée, 67 % des joueurs de jeux vidéo affirmant que les jeux peuvent leur faire rencontrer de nouveaux amis et développer de nouvelles relations. Grâce aux jeux vidéo, 48 % des joueurs ont passé du temps avec des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées autrement, et 38 % ont rencontré un bon ami ou un partenaire.

« L'étude de cette année souligne le rôle important que jouent les jeux vidéo dans la vie de millions de Canadiens », a déclaré Jayson Hilchie, président et chef de la direction de l'ALD. « Les Canadiens jouent à des jeux vidéo pour s'amuser, se détendre et évacuer le stress - et ils partagent de plus en plus cette expérience avec leur famille et une communauté croissante d'amis en ligne. »

Globalement, 49 % des adultes et 70 % des enfants qui jouent à des jeux vidéo le font le plus souvent avec d'autres personnes, incluant un nombre croissant de parents et d'enfants qui jouent ensemble.

Jouer en famille

Les personnes qui ont grandi en jouant aux jeux vidéo deviennent elles-mêmes parents et transmettent de plus en plus cet amour à leurs enfants.

74 % des parents qui jouent à des jeux vidéo disent y jouer avec leurs enfants, soit une augmentation de 9 % au cours des deux dernières années.

69 % des parents qui jouent aux jeux vidéo estiment que ceux-ci leur permettent de passer plus de temps avec leurs enfants.

Les bienfaits des jeux vidéo

Les principales raisons pour jouer à des jeux vidéo invoquées par les personnes interrogées étaient de s'amuser, de se détendre et d'avoir du temps pour soi.

85 % des joueurs estiment que les jeux vidéo soulagent le stress.

84 % estiment qu'ils apportent de la joie.

81 % estiment qu'ils améliorent leurs capacités cognitives.

Habitudes des joueurs

L'étude a également mis en évidence plusieurs statistiques intéressantes à travers le pays :

53 % des Canadiens ont joué à des jeux vidéo au cours des quatre dernières semaines, et ils y consacrent en moyenne 7,9 heures par semaine.

Le plus haut pourcentage de joueurs de jeux vidéo se trouve en Colombie-Britannique, où 59 % de la population joue.

C'est au Manitoba que l'on passe le plus de temps à jouer, avec une moyenne de 9 heures par semaine.

que l'on passe le plus de temps à jouer, avec une moyenne de 9 heures par semaine. 36 % des joueurs adultes et 28 % des joueurs adolescents ont participé à des sports électroniques au cours de la dernière année. Parmi eux, 70 % considéreraient les sports électroniques comme un choix de carrière potentiel.

Chez les hommes, le groupe qui joue le plus d'heures par semaine est celui des adolescents de 13 à 17 ans (11,5 heures par semaine). Pour les femmes, ce sont les personnes âgées de 55 à 64 ans (8,4 heures).

Pour l'étude complète et des statistiques supplémentaires, veuillez consulter le rapport Faits essentiels de 2022 ici. L'étude a été menée auprès de 3 091 personnes entre le 20 et le 31 mai 2022 et analysée par NPD Group pour l'ESAC.

