Rapports d'enquête sur les CHSLD Sainte-Dorothée et Herron - Les ministres Blais et Dubé en action afin d'éviter que de telles situations ne surviennent à nouveau

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, rendent publics des rapports d'enquête sur les évènements survenus dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sainte-Dorothée et Herron, au printemps dernier. Ils rappellent du même coup les nombreuses actions qui ont été déployées au cours des derniers mois afin que de telles situations ne se reproduisent jamais plus.

Notons que dans le cas du CHSLD Herron, le rapport d'enquête fait état d'enjeux présents avant le contexte de la pandémie, exacerbés par le contexte de la crise, notamment le délai d'intervention dans les milieux de vie privés. Concernant le CHSLD Sainte-Dorothée, il ressort que l'établissement offre des soins et services de qualité. Des enjeux d'ordre technique et un manque de personnel ont mené à la situation déplorable que l'on connaît.

Les rapports sur les CHSLD Sainte-Dorothée et Herron ont été déposés respectivement en juin et en juillet dernier. Avant de les rendre publics, une analyse en profondeur des recommandations a été effectuée et a permis de mettre en œuvre les actions afin d'assurer une meilleure protection des aînés hébergés dans ces milieux. Les travaux qui ont été réalisés à la suite de la réception des rapports d'enquête ont d'ailleurs servi de pierre d'assise dans l'élaboration du plan d'action pour une deuxième vague de la COVID-19.

« Il est clair pour nous que la pandémie ne justifie pas à elle seule ce qui s'est passé. Nous avons tiré des leçons de la première vague pour nous assurer de ne plus jamais revivre des drames humains comme ceux que nous avons vécus au printemps dernier. Les rapports d'enquête que nous dévoilons aujourd'hui serviront à mieux prendre soin de nos aînés et de nos populations vulnérables dans les CHSLD Herron, Sainte-Dorothée et dans tous les milieux de vie au Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La pandémie a mis en lumière des lacunes déjà existantes dans le réseau. Les rapports d'enquête des CHSLD Herron et Sainte-Dorothée en font état. Le gouvernement a répondu rapidement aux constats présentés dans ces rapports. Non seulement les changements majeurs entrepris ont servi à nous préparer pour la deuxième vague, nos actions sont pérennes et leurs bénéfices perdureront après la pandémie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

De nombreuses mesures concrètes ont été mises en place au cours des derniers mois afin d'assurer la sécurité des personnes hébergées dans les différents milieux de vie pour aînés, notamment les CHSLD, et d'importants travaux se poursuivent afin de rehausser la qualité des soins et des services offerts.

Parmi les mesures déployées dans l'ensemble des CHSLD à la suite des recommandations des rapports d'enquête des CHSLD Sainte-Dorothée et Herron, mentionnons :

la modification de la structure d'encadrement en CHSLD. Désormais, chaque installation devra avoir un gestionnaire attitré (travaux en cours);

la poursuite des travaux avec les ministères partenaires afin de trouver des solutions durables à la pénurie de main d'œuvre;

Dans une campagne sans précédent, le gouvernement a été en mesure d'ajouter plus de 7 000 préposés en CHSLD auxquels 3 000 s'ajouteront cet automne.



L'initiative Je contribue a permis d'embaucher plus de 21 000 personnes, dont 11 000 sont encore à l'emploi.

la diffusion en juin dernier du plan d'action visant à renforcer et à assurer l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les milieux de vie, d'hébergement et de réadaptation;

Cette démarche vise notamment la mise en place d'équipes d'intervention et de formateurs en PCI. À terme, plus de 15 000 « champions » responsables de l'application des mesures PCI seront formés.

la clarification des rôles et responsabilités au regard de la prévention et du contrôle des infections dans les milieux publics et privés;

la révision du processus de transmission des directives ministérielles et l'amélioration de leur diffusion auprès des établissements et des partenaires (travaux en cours);

la mise sur pied d'un comité sur les services médicaux dans les milieux de vie (réalisée et travaux en cours);

la gradation des mesures à adopter dans les différents milieux de vie, incluant les CHSLD, en fonction des paliers d'alerte par région (travaux en cours);

le rehaussement et le déploiement de l'infrastructure technologique et la mise en place d'une solution informatique permettant un meilleur suivi des symptômes par l'équipe de soins et les médecins à distance (travaux en cours);

la clarification des rôles et des responsabilités des CHSLD privés et des résidences privées, à la fois en contexte d'urgence sanitaire et en contexte régulier (travaux en cours);

la conversion des CHSLD privés non conventionnés en CHSLD conventionnés publics (travaux en cours);

le dépôt du projet de loi 52 intitulé Loi visant à renforcer le régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des établissements privés (projet de loi déposé et présentement étudié en commission parlementaire).

