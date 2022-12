Rapports d'enquête concernant trois milieux de vie qui accueillent des aînés - Plusieurs recommandations pour améliorer la qualité et la sécurité des résidents

QUÉBEC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rend aujourd'hui publics trois rapports d'enquête concernant des milieux de vie pour aînés, soit la résidence privée pour aînés (RPA) Laterroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Vigi Reine-Élizabeth, de Montréal, et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) pour certains CHSLD.

Il est important de mentionner que les situations décrites dans chacun des rapports se sont grandement améliorées depuis. En effet, des avancées notables ont été constatées dans tous les milieux de vie, notamment grâce aux efforts et à la collaboration des acteurs impliqués.

Dans le cas du rapport concernant la RPA Laterroise, les recommandations concernent notamment les menus offerts, la formalisation de l'offre de services de soutien psychosocial ainsi que la présentation de la politique de lutte contre la maltraitance aux employés et aux gestionnaires. Il est également recommandé de nommer quelqu'un en soutien à la direction pendant six mois, pour consolider le fonctionnement de la résidence. Un suivi sera assuré au retour des fêtes pour les mesures déjà mises en œuvre.

En ce qui concerne le CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, le rapport recommande un accompagnement provisoire d'au moins un an afin de renforcer la gestion, de dynamiser le milieu, de réorganiser les soins et de rétablir la confiance. Un plan d'action a été mis à jour. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal travaille activement avec les responsables du CHSLD pour atteindre les objectifs fixés en matière de qualité et de sécurité des services ainsi que de gestion administrative, par exemple en impliquant davantage le personnel dans les décisions sur les quarts de travail, en effectuant une meilleure description des postes et en renforçant les processus de communication avec les familles.

Le rapport concernant certains CHSLD de l'Estrie, pour sa part, recommande entre autres de travailler de façon intensive à l'intégration des missions sociales dans le grand ensemble du CIUSSS, de corriger la structure des communications, d'intégrer les proches aidants au maximum en hébergement et de créer une petite équipe d'accompagnement pour aider à bâtir une culture nouvelle en CHSLD. Le CIUSSS est déjà en action sur ces recommandations et assurera à nouveau un suivi au MSSS.

Faits saillants :

Plus globalement, il est à noter que plusieurs actions sont réalisées, sont en cours de déploiement ou en voie de l'être du côté du MSSS pour s'assurer de l'amélioration de la qualité de vie, des soins et des services pour tous les résidents et usagers dans les milieux de vie au Québec. Parmi celles-ci, mentionnons :

le recours à l'administration provisoire de 180 jours pour les CHSLD et de 120 jours pour les ressources intermédiaires (RI) et les RPA, lorsque cela est jugé nécessaire. Jusqu'à présent, cinq administrations provisoires pour des CHSLD privés ont été mises en place depuis avril 2022, dont quatre sont toujours en cours;



le rehaussement du nombre de visites d'inspection dans les RPA à la suite du recrutement d'une vingtaine d'inspecteurs au MSSS;



une clarification de la responsabilité des établissements lorsque ceux-ci ont diverses ententes au sein d'un même CHSLD privé;



l'entrée en vigueur, le 15 décembre dernier, du nouveau Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, qui vise à encadrer davantage la qualité et la sécurité.

Soulignons également qu'une commissaire-conseil a été désignée au sein du MSSS pour veiller à l'application adéquate et optimale des dispositions relatives au régime d'examen des plaintes et au traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance.

Lien connexe :

Pour prendre connaissance des rapports, consulter la salle de presse.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]