Rapport sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance - Édition 2021 : Un nombre important de Canadiens pourraient être atteints d'une maladie chronique non diagnostiquée

MISSISSAUGA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Les données du Rapport sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance - Édition 2021 d'Express Scripts Canada suggèrent que le nombre de Canadiens qui souffrent de maladies chroniques non traitées a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Les résultats de notre analyse des données nous amènent à conclure ce qui suit : plus de 100 000 personnes seraient atteintes de maladies chroniques non diagnostiquées au Canada et ces personnes n'auraient commencé aucun traitement en 2020. Selon le rapport, la diminution importante en 2020 du nombre de nouveaux demandeurs qui utilisent des médicaments associés à des maladies chroniques comme le diabète et le cancer serait à l'origine de cette tendance alarmante.

« Cette tendance est préoccupante, affirme le docteur Dorian Lo, président d'Express Scripts Canada. En raison des retards liés au diagnostic et au traitement, il sera plus difficile pour les patients de prendre en charge leur maladie. Dans la plupart des cas, le fait d'obtenir des soins le plus tôt possible peut vraisemblablement améliorer les résultats sur le plan de la santé et aider à ralentir la progression de la maladie et à réduire les conséquences qui en découlent. »

« La mise en place et la levée des mesures de confinement, l'accent mis sur les ressources essentielles en santé (urgences médicales) et les craintes de la population sont tous des facteurs qui ont eu des répercussions sur la santé des Canadiens », ajoute le docteur Lo.

Express Scripts Canada est le plus important gestionnaire de régimes d'assurance médicaments au Canada. Notre Rapport sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance présente les résultats complets de notre analyse de l'ensemble des demandes de règlement pour médicaments d'ordonnance dans le cadre des régimes privés au Canada.

Retards dans le traitement de maladies associées à d'importantes classes thérapeutiques

Le nombre de nouveaux demandeurs par semaine en 2020 était moins élevé que prévu dans plusieurs classes thérapeutiques importantes.

L'an dernier, les personnes qui sont tombées malades ou qui ont développé de nouveaux symptômes ont peut-être tardé à consulter un professionnel de la santé en raison de l'accessibilité restreinte des services ou par crainte d'être infectées par le coronavirus.

« Les personnes qui n'ont pas consulté de médecin relativement à des symptômes apparus en 2020 pourraient recevoir un diagnostic de maladie chronique en 2021 ou par la suite, explique Jeff Boutilier, directeur général des pharmacies et chef des services cliniques à Express Scripts Canada. Les régimes d'assurance pourraient devoir gérer un plus grand nombre de demandeurs à l'avenir. On s'attend à ce que les retards accumulés dans le traitement des maladies associées aux principales classes thérapeutiques aient des répercussions à long terme sur le nombre de nouveaux demandeurs dans les régimes et sur la prise en charge des maladies. »

CANCER

Cause : De la fin du mois de mars jusqu'au mois de décembre 2020, nous avons observé que le nombre de nouveaux demandeurs pour des médicaments contre le cancer a diminué de 2 % par semaine en moyenne.

De la fin du mois de mars jusqu'au mois de décembre 2020, nous avons observé que le nombre de nouveaux demandeurs pour des médicaments contre le cancer a diminué de 2 % par semaine en moyenne. Répercussions possibles : Nous estimons que plus de 10 000 Canadiens n'ont pas commencé un traitement contre le cancer.

« Les retards liés au dépistage du cancer et l'annulation des interventions chirurgicales pourraient avoir des répercussions sur les traitements, car il existe moins d'options thérapeutiques pour les cancers à des stades plus avancés, et celles-ci coûtent plus cher », affirme M. Boutilier.

DIABÈTE

Cause : De la fin du mois de mars jusqu'au mois de décembre 2020, nous avons observé que le nombre de nouveaux demandeurs pour des médicaments contre le diabète a diminué de 1 % par semaine en moyenne.

De la fin du mois de mars jusqu'au mois de décembre 2020, nous avons observé que le nombre de nouveaux demandeurs pour des médicaments contre le diabète a diminué de 1 % par semaine en moyenne. Répercussions possibles : Nous estimons que plus de 20 000 Canadiens n'ont pas commencé un traitement contre le diabète.

« Si le traitement du diabète tarde, celui-ci, lorsqu'il sera instauré, risque d'être plus intense », explique M. Boutilier.

RETARDS ACCUMULÉS RELATIVEMENT AU TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les retards liés au traitement de l'hypertension artérielle sont préoccupants, car ils peuvent faire augmenter les problèmes de santé, comme le risque de crise cardiaque et d'AVC.

Répercussions possibles : Un plus grand nombre de demandes de règlement pour des médicaments contre cette maladie et l'utilisation de traitements d'association sont à prévoir.

