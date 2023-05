Les entreprises du pays s'inquiètent de l'assombrissement de la conjoncture

TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Aviva Canada rend public son Rapport sur les risques pour les entreprises. Le rapport se penche sur les facteurs perçus comme étant nuisibles aux entreprises canadiennes et offre ainsi un aperçu du contexte actuel de la gestion des risques.

Aviva Canada - Rapport sur les risques pour les entreprises (Groupe CNW/Aviva Canada Inc.)

Les recherches d'Aviva, fondées sur un sondage mené auprès de 1 500 chefs d'entreprise canadiens, ont révélé que la majorité des entreprises (70 %) reconnaissent l'importance d'une solide planification de la gestion des risques et ont l'intention d'accroître leurs activités de gestion des risques. Pourtant, bon nombre d'entre eux ne sont pas équipés pour faire face à la prochaine vague de perturbations, moins d'un sur trois effectuant les évaluations critiques nécessaires pour protéger les activités.

Bien que la majorité des entreprises canadiennes ciblent la croissance et la fidélisation de la clientèle pour récupérer les revenus perdus pendant la pandémie, elles sont également conscientes des nuages orageux causés par les crises du coût de la vie, la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les guerres commerciales, qui alimentent les craintes de récession.

Parmi les principales constatations du Rapport sur les risques pour les entreprises 2023 d'Aviva Canada, notons :

Une entreprise sur trois se déclare très préoccupée et plus de la moitié (56 %) se sont déclarées quelque peu préoccupées par les perspectives économiques, qui constituent le principal risque perçu à l'heure actuelle.

Le risque classé n° 2 est l'interruption d'activité, incluant la cybersécurité et les risques environnementaux tels que les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Malgré cela, 8 % des entreprises n'ont pas de plan de continuité des activités (PCA), comparativement à 5 % en 2021, et seulement 29 % communiquent avec leur compagnie d'assurance ou leur courtier pour obtenir de l'aide.

seulement 29 % communiquent avec leur compagnie d'assurance ou leur courtier pour obtenir de l'aide. La santé publique demeure au troisième rang, avec 52 % des entreprises consacrant plus de ressources à la santé et au bien-être de leur personnel, notamment en développant des environnements de travail hybrides.

Le manque de compétences se situe au quatrième rang (23 % des entreprises canadiennes disent manquer de personnel et avoir besoin d'embaucher) et le risque de cyberattaques au cinquième rang (29 % se sentent exposés aux dangers). Ceci complète les cinq principaux risques opérationnels.

Il convient de noter que deux entreprises canadiennes sur trois (66 %) affirment que les changements climatiques et les facteurs ESG ont pris de l'importance, comparativement à 58 % en 2022. Le coût des dommages assurés en cas de phénomènes météorologiques extrêmes s'est élevé à 3,1 milliards de dollars au Canada l'an dernier, soit le troisième plus important total de pertes attribuables à des catastrophes naturelles dans l'histoire du pays.1

« Les chefs d'entreprise se sentent contraints et forcés de naviguer en toute confiance vers l'avenir. Le risque ne devrait pas nous définir, mais éclairer les mesures que nous prenons. L'intégration des facteurs ESG dans leur stratégie et la mise en place d'un plan de continuité des activités bien réfléchi seront essentielles pour les entreprises qui prévoient croître, a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. Les assureurs et les courtiers peuvent aider les entreprises à cerner les risques nouveaux et émergents dans un climat économique en constante évolution où l'incertitude devient de plus en plus la norme. »

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada. Elle offre des produits d'assurance à 2,4 millions de clients pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie ainsi que les actifs de leur entreprise. Filiale d'Aviva plc établie au Royaume-Uni, Aviva Canada compte plus de 4 000 employés qui ont à cœur de construire un avenir brillant et durable pour nos gens, nos clients, nos collectivités et notre planète. En 2021, nous avons annoncé notre intention de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040, la cible la plus exigeante de toutes les grandes compagnies d'assurance du monde.

Pour en savoir plus, visitez aviva.ca ou le blogue d'Aviva Canada, Twitter , Facebook et les pages LinkedIn .

SOURCE Aviva Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Nom : Parveen Singh, Courriel : [email protected], Tél. : 437 221-3492